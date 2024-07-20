Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…

Denetimler sıklaştırıldı, marketlere ceza yağdırıldı. İstanbul Ticaret Müdürlüğü, denetimlerde birçok işletmeye acımadı. Ceza uygulamaları Temmuz ayında daha çok arttı.

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Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…

Market ve restoranların uyguladığı fahiş fiyatlara isyan eden vatandaş, yetkililerden yatsın talep ediyor. Denetimler sıklaşsa da daha fazla caydırıların olması bekleniyor.

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İstanbul Ticaret Müdürlüğü, Temmuz ayında gerçekleştirdiği denetimlerde önemli cezalara imza attı. Denetimlerde; market ve restoranlar kontrol edildi. Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan işletmelere adeta ceza yağdırıldı. Cezaları gören vatandaşın yüreğine bir nebze su serpildi.

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TOPLAMDA 34 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul Ticaret Müdürlüğü, Temmuz ayında 6 bin 498 firmayı denetledi. Denetlemede 34 milyon 254 bin 454 lira para cezası uygulandı. Konuyla ilgili İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe açıklama yaptı. Menteşe;

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“Temmuz ayı içinde 6 bin 498 firma denetledik. Bu firmalarda toplam 85 bin 464 ürünü inceledi arkadaşlarımız. Yaptığımız bu incelemelerde toplam 9 bin 751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Bu ürünlerde tespit ettiğimiz aykırılıklara idari işlem tesis ettik. Bunların karşılığı yaklaşık olarak 34 milyon 254 bin 454 liraya tekabül ediyor.

Bunların dağılımına baktığımızda 19 gün içinde, yani temmuz ayı içinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü personeli olarak 2 bin 132 restoran, kafe denetlemişiz. Bu denetimlerimizle 2 bin 742 uygunsuzluk gördük ve bunlara da idari işlem tesis ettik. Bunun karşılığı yaklaşık 6 milyon 32 bin 400 liraya tekabül ediyor.”

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