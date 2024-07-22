Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!

Kayseri'de Atatürk anıtına balta ile saldıran ve tutuklanarak ceza evine konan dayı ile yeğenin görüldüğü davanın duruşmasında verdikleri ifade akıllara durgunluk verdi.

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Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 59 yaşındaki Yaşar Kılıçkaya ile 31 yaşındaki yeğeni Zeynep Abdullah hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada 2 sanık için akıl sağlığı raporu talep edilirken, Zeynep Abdullah, dayısının "Mesih' olduğuna inandığını söyleyerek, "Yalnızca Allah'tan başka ulu olmadığını, Allah'ın sıfatlarının başkalarına yüklenemeyeceğini beyan ettik" dedi.

ATATÜRK ANITINA BALTA İLE SALDIRMIŞLARDI

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dayı-yeğen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!

"İÇİMDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK GELİYORDU"

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah hazır bulundu. İddianamede yer alan 'Bugün putları yıkma bayramı' ve 'Bu demirden adama neden tapıyorsunuz' şeklindeki sözleri kullanmadığını iddia eden sanık Yaşar Kılıçkaya, "Atatürk'ün şahsına yönelik hakaret kullanmadım. O da bizim gibi bir insan. Onun işi, Allah'a kalmış. Benim onunla bir derdim yok. 'Kula tapmayın' dedim. Herhangi bir örgütten talimat almadık. İçimden böyle bir şey yapmak geliyordu. Zeynep de 'Dayı, ben de gelmek istiyorum' dedi. 'Yapma; senin çocuğun küçük, kaldıramazsın' dedim. Allah'tan başka ardına düşülen her şeye karşı çıkıyorum. Allah'tan başkasını ilahlaştırmayın. Sadece Allah'a iman edin" dedi.

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"ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKIP, ONUNLA KONUŞTUM"

Herhangi psikolojik bir tedavi görmediğini de anlatan Kılıçkaya, "Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum. Bu nedenle kendimi 'mesih' olarak görüyorum. Bu eylem önceden düşündüğümüz bir şeydi. 'Bu demirden adama neden tapıyorsunuz' demedim. İnsanların bunları bu kadar çarpıtacağını bilemedim. Amacım, bu eylemle insanlara doğru yolu göstermekti. Allah'tan başkasını ulu olarak görmemelerini sağlamaktı. Anlamayacaklarını bilseydim, bu eylemi yapmazdım. Amacım sadece insanları doğru yola sevk etmekti" diye konuştu.

Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!

"DAYIMIN MESİH OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Dayısının "Mesih" olduğuna inandığını söyleyen Zeynep Abdullah ise "Hiçbir şekilde bir cisme ya da kişiye hakaret etmedik. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alarak, putlara vurduk. Bütün peygamberlere inanıp, iman ettiğim gibi dayımın da "Mesih" olduğuna inanıyorum. Yalnızca Allah'tan başka ulu olmadığını, Allah'ın sıfatlarının başkalarına yüklenemeyeceğini beyan ettik. Allah'a şükür herhangi bir psikolojik tedavi görmedim. Kutsal kitapları okuduğum için dayımın eylemine katılmak istedim. 'Allah'ın sıfatlarını kullarına takmayın' ve 'Allah'tan başka büyük yoktur' şeklinde sözler söyledik" dedi.

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TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile sanıkların cezai ehliyetlerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmelerine karar verdi. Hakim, sanıkların eylemlerinin toplumda infiale yol açan bir eylem olması ve henüz akıl sağlığı raporlarının mahkemeye ulaşmaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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