TBMM'de araştırma önergesi: Sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı

CHP’li Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için tedbirlerin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. TBMM’ye araştırma önergesi veren Genç, sağlık çalışanlarının sorunları araştırılmasını istedi.

Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik tedbirler alınması için araştırma önergesi verdi. Aşkın Genç,

"Sağlık çalışanlarımızın temel ücretlerinin emekliliğe yansıtılması, sağlık hizmetlerinin ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması, nöbet ücretlerinin artırılması ve düzenlenmesi, sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesi, personel istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda acil düzenlemelere ihtiyaç vardır."

Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!

DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNDE ADALETSİZLİK VAR

Sağlık çalışanları, yıllık izinlerini kullandığında maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmamalı. Bu durum, çalışanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Çalışanların hak ettikleri dinlenme sürecini tam anlamıyla yaşamalarını engelleyen bu durum değiştirilmelidir.

Haberin Devamı

Yıllık izin kullanımı sırasında maaş kesintisi yapılmaması gerektiğinin de altını çizen Genç, sağlık çalışanlarımız huzurla dinlenebilmelidir dedi. Döner sermaye ödemelerinin adaletsiz şekilde dağıtıldığını ve bazı meslek gruplarına hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını ifade eden Genç, bu adaletsizliğin sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu kırdığını ve iş barışını zedelediğini ifade etti.

Milletvekili Genç, bu ödemelerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasının sağlanabilmesi için önergemizi verdik dedi.

Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı