Bakan Işıkhan açıkladı: En çok borcu olan 5 belediye belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin borçları hakkında talimat verdi. Bu talimata göre borcu olan CHP’li belediyelerden tahsil edilecek. Talimat sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu.

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EN BORÇLU 5 BELEDİYE BELLİ OLDU

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Buna göre borçlu olan 5 belediye belli oldu. İşte o paylaşım;

“SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

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Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır.

Dolayısıyla 'Seçim oldu" diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.”

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