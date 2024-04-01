Ne söyleyeceği merak ediliyordu: Murat Kurum’dan seçim sonrası ilk değerlendirme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gece geç saatlerde yerel seçim tablosunu değerlendirdi. Kurum, AK Parti’nin Istanbul’daki genel merkezinde konuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

İBB adayı Murat Kurum’un üzgün olduğu ise gözlerden kaçmadı. Konuşma esnasında vücut dilinde şaşkın olduğu gözlemlendi. Murat Kurum, halkın kararına saygı duyduklarını belirtti.

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İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İBB adayı Murat Kurum, değerlendirmesini AK Parti genel merkezinde yaptı. Sonuçları da yine genel merkezden takip eden Kurum, sonuçların gelmesiyle birlikte bir açıklamada bulundu;

“Bugün sahur saati itibariyle sandık kurullarımıza, teşkilatlarımıza, 90 gündür ev, iş, ailesinden feragat eden teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle yol yürüyen her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

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İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE DAVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

“Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve vatandaşımızla el ele verip zor günleri nasıl atlattıysak aynı anlayışla ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışacağız.”

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