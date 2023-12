Ali Koç toplantı sonrası basın mesuplarına yaptığı açıklamada TFF'ye yüklendi!

Türk futbolundaki sorunları çözmek için kimsenin sorumluluktan kaçmaması gerektiğini söyleyen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, “Bu sorunlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendisini ayırıp, sorumluluğu sadece başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Süper Lig kulüp başkanlarının katılımıyla Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirildi. Vakfın Maslak’taki ofisinde yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının büyük bir bölümüne Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılmasının çok faydalı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Koç, “Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, başta futbolun paydaşları olmak üzere ama sadece futbolun paydaşları değil tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Ülkenin futbol marka değerine de uluslararası alanda zarar vermiştir. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Halil Umut Meler’in yaşadıkları ve kare kare seyrettiğimiz, kameraya yansıyanalar hepimizin içini acıttı. En çok da doğal olarak ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine, kıymetli ailesine, maçı yöneten hakemlere ve Türk futbolunun geneline çok çok geçmiş olsun demek istiyoruz Kulüpler Birliği olarak. Önemli olan Halil Umut Meler’in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokla verdiği kararı değiştirip, yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Zaten hakem kalitesindeki sıkıntılar hepimizin malumu. Türkiye’nin bir numaralı hakeminin bu trajik olaydan sonra kararını gözden geçirip dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Pazartesi akşamı yaşananlar maalesef yeşil sahalara hiç yakışmadı, sporun ruhuna hiç yakışmadı ve görmeyi hiç arzu etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Ancak şunu da unutmayalım, bu hadisenin daha önce statlarımızda defalarca yaşandığını da unutmayalım. Belki bu kadar göz önünde olan bir maçta değil ama yıllarca pek çok maçta benzer olaylar ne yazık ki yaşanmıştır. Gün, büyük bir cesaret ve kararlılıkla birikmiş sorunların üzerine gitme ve bir daha benzeri olayların yaşanmaması için ne adım gerekiyorsa atma günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım, buralara nasıl geldiğimizi iyi anlamamız lazım. Gerçeği hep birlikte görmemiz gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, teknik direktörler herkesin nereden nereye geldiğimizi çok iyi irdelemesi gerekmektedir. Hepimiz bu son yaşananlardan hareketle Türk futbolunun geldiği noktayı enine boyuna düşünmek zorundayız. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm oluşturabiliriz ve bir daha bunların yaşanmaması için gerekli adımları, temelleri ancak o şekilde atabiliriz. Çünkü bu tabloda herkesin payı var. Kimse de sorumluluktan kaçmamalı” cümlelerine yer verdi.

“BU SORUNLAR, TFF’NİN KENDİSİNİ AYIRIP, SORUMLULUĞU BAŞKALARINA YÜKLEYECEĞİ SORUNLAR DEĞİL”

“Bu sorunlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendisini ayırıp, sorumluluğu sadece başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir” diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

“Türk futbolunun yönetiminden sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın spor medyasını, teknik direktörleri, eski hakem yorumcularını, televizyon yorumcularını, sporcuları, büyük fedakarlık eden spor kulüplerimizi, bu spor kulüplerimizin başkanlarını ve yöneticilerini bu olayda suçlayıcı, azmettirici hatta mahkum edici tavrı biraz evvel yaptığımız toplantıda en kuvvetli şekilde şiddetle reddedilen ve kabul edilemez bir unsur olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Ayrıca Büyükekşi’nin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığı yaptığı dönemde bazı maçlardan sonra hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalarda göz atmanızı rica ediyorum. Çünkü burada bir tutarsızlık var.”

“TÜRK FUTBOLU AYRIŞMA NOKTASINA GELMİŞTİR”

Başkan Ali Koç, rekabetin sporun doğasında olduğunu ve tüm kulüplerin yarışın içerisinde bulunmak istediğine dikkat çekerek, “Hepimizin hedefi başarı. Bazılarının şampiyonluk, bazılarının Avrupa’ya gitmek, bazılarının küme düşmemek ama hepimizin bir hedefi var. Kazanmak, kaybetmek, sevinmek, üzülmek bu işin doğası ve olmazsa olmazı. Ama kabul etmek gerekir ki Türk futbolu artık yarışma değil çatışma ve hatta yıllardır ifade ettiğimiz gibi ayrıştırma noktasın gelmiştir. Bu durum sadece Türk futboluna değil, ülkemize ve toplumumuza son derece zarar vermektedir. Ülkemizin ve toplumumuzun birlik, beraberliği ve huzuru her türlü sportif rekabet ve çekişmeden çok daha önemlidir. Bu unsur, ülkemizin huzuru, toplumumuzun birlik ve beraberliği en önemli kırmızı çizgimiz olmak durumundadır. Zaten ülkemizin huzurunu bozan pek çok unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Artık herkesin üzerine düşeni yapma zamanı gelmiştir. Hepimiz bir paydada buluşup, bu konudaki sorumluluklarımız çerçevesinde sonuna kadar adımlar atmak zorundayız. Futbolda şiddet, herkesten ve her şeyden önce futbol camiasının sorunu ve sorumluluğudur. Bu aşamada asla yapılmaması gereken unsurlar; sorumluluğu başkalarına yıkmak, kendi sorumluluklarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı fırsat olarak kullanmaktır. Hadisenin hemen sonrasında yaşanan tartışmalara şöyle bir göz attığımızda aslında bu bilinçten ne kadar uzak olduğumuzu söylenenlerden, yazılanlardan, konuşulanlardan açıkça görebiliyoruz. Bir kez daha bu tabloya baktığımız zaman futbol rekabeti üzerinden ne kadar ayrıştığımızı bir örneğini daha görebiliyoruz. Hala gerçeği idrak etmek yerine daha da ayrışmaya ve çatışmaya evriliyoruz. Artık bunun yeri ve zamanı değildir. Bunu bilerek yapanlara izin verilmemelidir. Bugüne kadar halının altına süpürülüp üzerine gidilmeyen, kısacası örtbas edilen çok ama çok daha vahim olaylar ülkemizde ne yazık ki yaşanmıştır. Hayat ve futbol bir şey yaşanmamış gibi de devam etmiştir. Bu defterleri de açmanın zamanı gelmiştir. Ama bugünden sonra ileriye bakmak gerekirse başta TFF olmak üzere tüm paydaşların yaptıkları yanlarına kar kalmamalı ki bu sorunlar inandırıcı, bir o kadar da önemli kalıcı bir son bulsun. Bu kararlılığı hep beraber göstermek zorundayız. Zamanı geldi de geçti” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARIMIZDAN RANDEVU TALEP EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan en kısa zamanda randevu talep edeceklerini de vurgulayan Koç, “Bakanımız bizi ziyaret etti. Bu ziyaret bahsettiğim anlayışın somut bir yansımasıdır. Bakanımızın teşrifiyle kulüpler olarak bir araya gelerek kronikleşmiş yapısal sorunlarımızı etraflıca değerlendirdik. Kimin üzerine neler düştüğünü konuştuk. Aslında iki tane önemli sorun var. Biri adil rekabet, ikincisi de finansal sorunlarımız ve bunlar birbirlerini tetikleyen unsurlardır. Bakanımızın sorunlarımızı, kulüplerin TFF’ye bakışını bizlerden duymasını son derece kıymetli buluyoruz. Aynı şekilde bugüne kadar Türk futbolunun sorunlarını sadece TFF Başkanımızdan dinleyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızdan da en kısa zamanda ziyaret etmek için randevu talep edeceğiz. Bu doğrultuda Spor Bakanımızdan da desteklerini rica ettik. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve güç birliğiyle hepimizin guru duyacağı bir futbol iklimi oluşturabileceğimize inanıyoruz. Yeter ki irade olsun. Bakanımızın varlığı ve bizlere verdiği desteği bu anlamda çok kıymetli buluyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Sorunlar giderilene kadar da hem federasyon olarak hem Kulüpler Birliği hem de Spor Bakanlığı olarak sık sık görüşme ihtiyacı olduğunu da bu toplantıda tespit ettik” ifadelerini kullandı.

“ER YA DA GEÇ TÜRKİYEMİZ HAK ETTİĞİ FUTBOL ORTAMINA KAVUŞACAKTIR”

Futbolda her türlü şiddetin sahalardan silinmesi için kulüpler olarak üzerlerine düşeceklerini yapacaklarına belirten Başkan Ali Koç, “Şiddetin ana sebebi olan adaletsiz rekabet ortamına son verilmesi için kulüpler olarak gerekli çalışmaları başlatacağımızı ve tüm inisiyatifleri alacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Er ya da geç Türkiye’miz hak ettiği futbol ortamına kavuşacaktır. En kısa zamanda her şeyin normale döneceğini ümit ediyoruz. Futbolda hepimizin hem keyif alacağı hem de gurur duyacağı adil ve şeffaf rekabet ortamının norm haline gelmesi kulüpler olarak en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Türk futbolunun bu halinin değişmesi için duyulan en büyük ihtiyaç ise federasyonumuzun bu ihtiyaca inanması, sorunlarla yüzleşmesi, çözüm için gerek iradeyi göstermesi ve bunu yapabilmek için de liyakatli bir kadroyla sorunları adreslemesidir. Bizler Kulüpler Birliği olarak her türlü çalışmayı üzerimize düşen neyse kararlılıkla yapacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu talihsiz olay yaşandıktan sonra hem Kulüpler Birliği Vakfı olarak hem tüm kulüplerimiz olarak, kulüplerimizin teknik direktörleri, yöneticileri, sporcuları reaksiyon göstererek Halil Umut Meler’in yaşadığı olayla ilgili samimi ve saf düşüncelerini hemen iletmişlerdir. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

“TFF BAŞKANININ KULÜPLERE TEŞEKKÜR ETMEMESİ ÇOK ŞEYİ İFADE EDİYOR”

Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, hakem Halil Umut Meler’e yapılan fiziki saldırıdan sonra geçmiş olsun mesajları paylaşan kulüplere, teknik direktörlere ve futbolculara teşekkür etmemesini eleştirerek, “Toplantımızı bizleri rahatsız eden unsurlardan bir tanesi de UEFA’ya, FIFA’ya, İngiltere’ye teşekkür eden TFF başkanının hiçbir şekilde kulüplere, Kulüpler Birliği Vakfı’na, teknik direktörlere sporculara bu konuda gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi de aslında çok şeyi ifade ediyor. Özellikle bu konudaki rahatsızlığın dile getirilmesini benden başkanlarımız rica etti. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak tüm paydaşlara burada gösterdikleri refleks için teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“FEDERASYONDAN ÇOK MEMNUN OLAN KULÜPLER VAR"

Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasının istenmesine yönelik bir konunun gündeme gelip gelmediğiyle alakalı yöneltilen soruya Koç, “Kesinlikle böyle bir durum olmadı. Federasyondan çok memnun olan kulüpler var, az sayıda. Hiç memnun olmayan kulüpler var, belli bir sayıda. Destek olalım, bu kadrolarla, bu yaklaşımla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlayamayız diyen kulüplerimiz var. Federasyonlar değişiyor, sorunlar aynı kalıyor. MHK değişiyor, sorunlar aynen devam ediyor. Türkiye adil rekabetin olmamasının ana kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda federasyon irade göstereceğini ifade etti. Bakalım bu olaydan sonra ne olacak, göreceğiz. Bakın açıklamalarına, çitin bir tarafındayken nasıl olunuyor, diğer tarafındayken nasıl olunuyor. Kendisi de bu sorunları başkan olarak yaşadı. 6-7 defa hakemlerle ilgili açıklaması var. Sınırın bu tarafına geçince herhalde o yaşadıkların unutmamıştır diye düşünüyorum. İstifa edip, etmeme konusu burada gündeme gelen bir konu değil. İşlerin ele alınışına baktığınız zaman, ciddi bir acemilik, tecrübesizlik var” diye konuştu.

“ACELE KARAR ALINDI”

Başkan Ali Koç, liglerin erteleme kararı alınırken kendilerine sorulmadığını da söyleyerek, “Süresiz erteleme kararı hemen Salı günü maçlar başlamaz. Herhalde kafasında başka takvim vardı. Sonra aklı selim kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün otobüsü kurşunlandı. Otobüste 50 kişi vardı. Viyadükte kurşunlandı. Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ayıbıdır. Orada bile maç oynandı. ‘Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezaya katlanır’ dendi. Bence alelacele verilmiş bir karardı. Bu karara saygı duymak durumundayız” şeklinde konuştu.

Bu toplantının daha önce yapılmasına karar verildiğini ancak daha sonra gündemin değiştiğini ifade eden Başkan Koç, “Gündemimizde e-bilet konusu vardı. Yayın ihalesi konusu vardı. Yayın gelirlerinin dağılımı konusu vardı ve yeni lig formatını konuşacaktık. Pazartesi yaşananlardan sonra onları başka bir toplantıda görüşeceğiz” cümlelerine yer verdi.

“HAKEM SORUNU DEVAM ETMEKTEDİR”

Kulüp başkanlarının çoğunun, hakemlerin hastane çıkışında yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu da sözlerine ekleyen Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, “Başkanlarımızın çoğu hakemlerin hastane çıkışı yaptığı konuşmalar, sözcü olarak seçilen kişiler içeride büyük rahatsızlık yaptı. Hakem müessesinin durumu ortada. Performansı da ortada. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için onları unutacağız, göz ardı edeceğiz diye bir durum yok. Bir adım daha öteye gidelim. Federasyonla yaptığımız toplantılarda, devre arasında çok ciddi, radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimize edilmesi için ciddi anlamda yol haritası olduğu bizlere anlatıldı. Federasyon da bizlere bu hakemlerle bu işin gitmeyeceğini defalarca ifade etti. Bu olaydan sonra federasyonumuz hangi noktada göreceğiz. Hatta federasyon bir ara şu kuşkuya da girdi, ‘Bu hakemler, bizi de mi yemeye çalışıyor’. Hakem sorunu devam etmektedir. Çok büyük talihsiz bir olay yaşandı. Türkiye’nin en iyi hakemi, en son yaşayacak kişi yaşadı ama kimse yaşamasın diyorum” şeklinde konuştu.

GENÇLİK VE SPOR BAŞKANI OSMAN AŞKIN İLE KONUŞULANLAR

Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak ile ne konuştuklarını anlatan Koç, “Finansal konular konuştuk. Stopaj iadesini konuştuk. Bakanlığımızı bizlerden aldığı yüzde 7 kesintinin kaldırılmasını konuştuk. İddia gelirlerinin arttırılmasını konuştuk. Yapılandırma ihtiyacı olan Anadolu takımlarını konuştuk. Yayın ihalesinde desteklerini istedik. Ucuz kredi ulaşımda mümkünse yardım etmelerini istedik. Güvenlik giderlerinde yardım istedik. Yurt dışına oyuncu satan kulüplere ihracat teşviki istedik. Kısa zamanda toplantı talep ettik. Kulüpler Birliği AŞ’nin kurulması için gerekli yasal düzenlemelerini rica ettik. Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile randevumuzu konuştuk. Spor Bakanımızla daha sık toplantı yapmayı konuştuk. Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Futbolda yeni bir sayfa açabilmek için devletimizin ilgili bakanlığını, federasyon ve Kulüpler Birliği ile birlikte bir komisyon kuralım dedik. Yeterli arzu, istek olsun. Bunun dibine kadar ineriz. Konjektür müsait. Federasyon seçimlerinin daha adil olmasını istedik. Birden fazla adayla yapmasını gündeme getirdik. Kurulların kendi içinde seçimleri olması gerektiğini söyledik” açıklamasında bulundu.

“KONJEKTÜR ÇOK MÜSAİT, YETER Kİ ARZU ETSİNLER”

Türk futbolunda son 6 haftada yaşanılanları hatırlatan Ali Koç, “Federasyon gerçekten Türk futbolunda temizlik istiyorsa malzeme burada. Bizde federasyon ile yaptığımız son toplantıda temiz futbol için ortak komisyon kuralım istedik, tamam dediler. Konjektür çok müsait. Yeter ki arzu etsinler, biz bu işin dibine sonuna kadar ineriz” dedi.

Süper Lig’in 16. haftasının ertelenerek, 19 Aralık Salı günü 17. haftadan başlamasının rekabet için haksızlık olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Bu ülkede yaşanmaması gereken talihsiz olaylar yaşandı. Bir tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün otobüsünün kurşunlanması. Maçlar devam etti. Biz tehdit edildik. Burada duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için milattır. Gereken iradeyle, cesaretle bu işleri çözebilir. Hakemler çıkar, çıkmaz bir yorum yapmak istemiyorum. Hakemlerle ilgili genel düşüncemi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

