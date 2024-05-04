Ali Koç’tan TFF Başkanı büyük söz: Telefonunda Bylock çıktı…

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklama yapmasının ardından cevap niteliğinde bir basın toplantısı düzenledi.

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Ali Koç’tan TFF Başkanı büyük söz: Telefonunda Bylock çıktı…

TFF ve kulüpler arasında açıklamalar bir türlü son bulmuyor. Karşılıklı atışmalar üst pencereye taşınırken ithamlar ise, kendini aştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

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Fenerbahçe Spor Kuülüb Başkanı Koç, TFF Başkanı Başkanı Büyükekşi hakkında telefonunuzda Bylock çıktığını söyledi. İşte Koç’un o açıklamaları…

İKİ TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI

“Sayın başkan beni iyi dinleyin! Söz konusu milli değerler ise bizi en son sorgulayacak kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda Bylock çıktı! Bize milli değerler hakkında konuşamazsınız.

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Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır.”

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TFF SINIFTA KALDI

“Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi.

Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu.”

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