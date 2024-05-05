Galatasaray’dan gövde gösterisi: Rakibini adeta gole boğdu…

Süper Lig’in bitimine 3 hafta kaldı. Yarın oynanacak olan iki maçla beraber hafta tamamlanacak. 3 hafta kala Galatasaray evinde çok kritik bir puan aldı. Maçın başından sonuna kadar üstün olduğu oyunda 6 gol birden buldu. Yarım düzine gol izleyen taraftar takımın gösterdiği performanstan memnun kaldı.

GALATARASAY’DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 6-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 18 maçın hepsini kazandı.

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Diğer yandan sarı kırmızılı ekip puanını 96’ya yükseltti. Bu puanla beraber Süper Lig’de bir sezonda ulaşılan en yüksek puanı toplayan takım oldu. Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezlik serisini 35’e yükseltti.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-1 galibiyetle sonuçlanan EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi. Her şeyi mükemmel yaptıklarını aktaran genç hoca şunları söyledi;

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“Baştan sona iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz; hem skor hem gol hem de pozisyon anlamında zengin bir maçtı. Güzel goller attık. Seyrederken etkileneceğimiz goller attık. Oyun içinde top daha çok bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Her şeyi çok mükemmel yaptığımızı düşünüyorum.

Önemli bir galibiyet oldu. Gol ve averaj olarak bizim için bu dönemler çok önemli. Son 6 maçta Fenerbahçe ile hem puan farkını açtık hem de averaj olarak rakibimizin önüne geçtik. Bizim için bugün bu ayrıca değerli.”

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