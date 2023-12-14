Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahısa vatandaşlardan evire çevire meydan dayağı!

Esenler’de iddiaya göre, iki kız kardeş yolda yürüdüğü sırada yanlarına gelen bir şahsın küçük kardeşini taciz ettiğini iddia edip bağırmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

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Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahısa vatandaşlardan evire çevire meydan dayağı!

Esenler’de iddiaya göre, bir şahıs yolda ablasıyla birlikte yürüyen genç bir kızı taciz etti. Genç kızın ablasının bağırması üzerine vatandaşlar şahsı yakalayarak meydan dayağı attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olay, Havaalanı Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, cadde üzerinde yaşı küçük olan genç bir kızı taciz etti. Kardeşinin tacize uğradığını gören ablası ise bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs ise cadde üzerinde yukarıya doğru kaçmaya çalıştı.

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahısa vatandaşlardan evire çevire meydan dayağı!

OLAYI FARK EDEN VATANDAŞLARIN DAYAĞINDAN KURTULAMADI

Şüphelinin kaçmaya çalıştığını anlayan vatandaşlar ise hemen harekete geçerek şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yakalandığı kişiler tarafından meydan dayağı yemekten kurtulamadı. Genç kızı taciz eden şüpheli şahsın meydan dayağı yediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

“BAYA BİR TARTAKLADIK”

Mahalle esnafından Hüseyin Yetimova yaşanan olay ile ilgili, “Uzaktan izledim ama bir süre sonra yakınına gidip olayı öğrendim. Biri kız çocuğunu burada sokakta taciz ediyor. Kızın ablası da görünce bağırıyor. Ablasının bağırmalarına biz koştuk. Adam kaçıyordu, yakaladık. Orada da sivil bir polis arkadaşımız vardı. Orada onu baya bir tartakladık. Gerçekten istenmeyen bir olay maalesef burada yaşandı. Olay da aşikar olduğu için pek bir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece öyle bağırdı. Suçlunun hal ve hareketlerinden zaten anlıyorsunuz. Öyle bir durum. Zannedersem gözaltına alındı. Belediyenin oraya doğru kaçıyordu. Peşinden gittiler” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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