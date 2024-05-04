Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!

TFF 2. Lig’de sahadan çekilme olayı yaşandı. Vanspor ile Bursaspor maçında artık alıştığımız görüntüler görüldü. Vanspor, şampiyonluğa oynarken bir anda sahadan çekildi. İşte sebebi…

SERİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇINA TEPKİ

TFF 2. Lig’de 2. Sırada yer alan Vanspor, Bursaspor’a konuk oldu. Ancak bu maçta yaşananlar yine çok konuşulacak. Erokspor’unda şampiyonluk için mücadele verdiği maçta Serikspor U19 takımıyla maça çıktı.

Siltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor

Durumu gören Vanspor, Bursaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak yaşananları protesto etti. Maçın 21. dakikasında ise, sahadan tamamen çekildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELİMŞTİ

Vanspor’un sahadan çekilmesiyle beraber hakem Fatih Tokail Bozkurt maçı bitirdi. Maçın hemen öncesinde Vanspor Kulübü açıklama yapmıştı;

“Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır. Serikspor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serikspor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi insiyatifi ve talimatıyla Serikspor'un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır.

Haberin Devamı

TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!

Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serikspor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir. Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serikspor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı