Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!

Türk futbolunda bu sene sahadan çekilme adeta moda oldu. İstanbulspor’un başlattığı akıma Fenerbahçe’de katılmıştı. Tepki olarak sahadan çekilen kulüplere yeni bir takım daha eklendi.

YAYINLAMA
Google News
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!

TFF 2. Lig’de sahadan çekilme olayı yaşandı. Vanspor ile Bursaspor maçında artık alıştığımız görüntüler görüldü. Vanspor, şampiyonluğa oynarken bir anda sahadan çekildi. İşte sebebi…

SERİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇINA TEPKİ

TFF 2. Lig’de 2. Sırada yer alan Vanspor, Bursaspor’a konuk oldu. Ancak bu maçta yaşananlar yine çok konuşulacak. Erokspor’unda şampiyonluk için mücadele verdiği maçta Serikspor U19 takımıyla maça çıktı.

Siltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam EdiyorSiltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor

Durumu gören Vanspor, Bursaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak yaşananları protesto etti. Maçın 21. dakikasında ise, sahadan tamamen çekildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELİMŞTİ

Vanspor’un sahadan çekilmesiyle beraber hakem Fatih Tokail Bozkurt maçı bitirdi. Maçın hemen öncesinde Vanspor Kulübü açıklama yapmıştı;

“Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır. Serikspor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serikspor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi insiyatifi ve talimatıyla Serikspor'un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır.

TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!

Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serikspor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir. Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serikspor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldıArda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Siltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor
Siltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor
TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!
TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!
Pendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor
Pendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor
TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…
TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…
Son Haberler
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek
THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı
Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı
Fatih Terim için Yunan basında şok iddia! Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim için Yunan basında şok iddia! Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için sürpriz açıklama!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için sürpriz açıklama!
Arda Güler o işaretin ne anlama geldiğini açıkladı! Real Madrid'de attığı gol sonrası yaptığı işaretle çok konuşulmuştu!
Arda Güler o işaretin ne anlama geldiğini açıkladı! Real Madrid'de attığı gol sonrası yaptığı işaretle çok konuşulmuştu!
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''