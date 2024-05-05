Ali Koç’un açıklamalarına TFF’den yanıt gecikmedi: “Tüm şeffaflıkla çalışmalar sürüyor”

Hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Ateşin hiç sönmediği futbolda açıklamalar yine peş peşe geliyor. TFF’den karşı yanıt gecikmedi…

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Ali Koç’un açıklamalarına TFF’den yanıt gecikmedi: “Tüm şeffaflıkla çalışmalar sürüyor”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda TFF Başkanı Büyükekşi hakkında FETÖ’cüklükle suçlamalar gelmişti. Koç,

Ali Koç’tan TFF Başkanı için şok sözler : Telefonunda Bylock çıktıAli Koç’tan TFF Başkanı için şok sözler : Telefonunda Bylock çıktı

“Sayın başkan beni iyi dinleyin! Söz konusu milli değerler ise bizi en son sorgulayacak kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda Bylock çıktı! Bize milli değerler hakkında konuşamazsınız. Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor.”

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TFF’DEN GEREKLİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Koç’un açıklamalarının ardından TFF, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayınladı. Metinde şu sözlere yer verildi;

“Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir. Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

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Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.”

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