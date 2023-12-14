İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!

Çekmeköy’de seyir halindeyken polis denetimine takılan minibüs sürücüsü ruhsatsız korsan taşıma yaptığı ve ikiz plaka kullandığı belirlenince ağır para cezasından kurtulamadı.

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İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!

Çekmeköy’de polisin yaptığı denetimde durdurulan servis minibüsünün ruhsatsız olduğu ve minibüsle ikiz plaka yöntemi kullanılarak korsan taşımacılık yapıldığı belirlendi. Minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza kesilirken minibüs trafikten men edildi.

POLİS DENETİMİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Çekmeköy İlçesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan denetimler esnasında durdurulan bir servis minibüsünün ruhsat belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, ikiz plaka yöntemiyle minibüsün korsan taşımacılık için kullanıldığı tespit edildi. Minibüs sürücüsü Ş.K. polis merkezine götürüldü.

Şahsa, tescil belgesini araçta bulundurmamak maddesinden 370 TL, başka araca tescilli plakayı takmak maddesinden 20 bin 302 TL, korsan taşımacılık maddesinden 20 bin 342 TL, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak maddesinden 951 TL, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 42 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca minibüs trafikten men edildi. Ş.K. adlı şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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