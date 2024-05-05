A Milli takımın genç yıldızı Arda Güler’den bir ilk: Madrid, 4 hafta kala şampiyon oldu…

Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olduktan sonra 36. kez La Liga şampiyonu oldu. Arda Güler, ilk Real Madrid deneyiminde şampiyonluk gördü. Son maçta iyi bir performans gösterdi.

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A Milli takımın genç yıldızı Arda Güler’den bir ilk: Madrid, 4 hafta kala şampiyon oldu…

Carlo Ancelotti'nin tarafı Cumartesi günü erken saatlerde Cadiz'i 3-0'lık yenerek galibiyete ulaştı. Bu da Katalan kulübü Barcelona’nın Estadi Montilivi'de kazanması gerektiği anlamına geliyordu. Barcelona devre arasında 2-1 önde, ancak Girona'dan üç ikinci yarı üç gol yedi ve Madrid’in şampiyon olmasını engelleyemedi.

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BİTİMİNE 4 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUK GELDİ

Real Madrid, dört maça kazandıkları son galibiyetle beraber bir sezonda rekabetteki hegemonyasını artırdı. İngiltere orta saha oyuncusu Jude Bellingham, kulüpteki ilk sezonunda 26 La Liga maçında 18 gol atarak Real'in başarısında kilit bir figür oldu.

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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Real Madrid’in başında ikinci La Liga şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2021-22'de kazanmıştı. Real şimdi Barcelona'nın tuttuğu 27 şampiyonluktan dokuz sayı daha fazla şampiyonluk kazandı.

Real Madrid, evinde Cadiz’i ağırlarken Türkiye’nin gururu Arda Güler, ilk 11’de başladı. 66. dakikada oyundan çıkan Güler, iyi bir performans gösterdi. Çalımları ve paslarıyla Madridli taraftarları havaya soktu.

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