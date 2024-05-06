Fenerbahçe ağır yaralı: Konya’da puan farkı 6’ya çıktı…

Galatasaray’ın dün görkemli şekilde kazanmasının ardından Fenerbahçe’nin ne yapacağı merak ediliyordu. Ancak deplasmanda Fenerbahçe beklentilerin çok altında kaldı.

Girdiği pozisyonları gole çeviremeyen sarı lacivertli ekip, çok kritik bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 6 puan farkı oldu ve 3 hafta kala sarı lacivertli ekip büyük yara aldı.

FENERBAHÇE BÜYÜK YARA ALDI

Sarı lacivertli, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Tümosan Konyaspor’a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle noktalandı. İlk yarıda pozisyon oldukça az oldu.

İkinci yarıda ise, bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Fenerbahçe, Sivasspor’un ardından bir deplasmanda daha puan kaybetti.