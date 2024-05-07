Siltaş Yapı Pendikspor, Antalyaspor'u yenerek Lig'de kalmak için umutları yeşertti

Trendyol Süper Lig'de düşme mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor, Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmak için umutları yeniden yeşertti.

YAYINLAMA
Google News
Siltaş Yapı Pendikspor, Antalyaspor'u yenerek Lig'de kalmak için umutları yeşertti

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta müsabakasında Bitexen Antalyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşılaştı. Siltaş Yapı Pendikspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Mame Thiam ve Halil Akbunar kaydetti. Bitexen Antalyaspor’un tek golünü ise penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Bitexen Antalyasporlu Sander van de Streek, karşılaşmanın 74. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3 puana hasret olan Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor karşısında alınan sonuç ile birlikte 4 maç sonra galibiyete ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Siltaş Yapı Pendikspor puanını 33’e yükseltti ve ligde kalma adına umutlarını korudu. Bitexen Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i tebrik etti.

pendik56.jpg

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Erencan Yardımcı’nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Thiam’ın şutunda Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun’un şutunda Ndiaye’nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti. 13. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat’ın sağından topu ağlarla buluşturdu.

15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar’ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı’nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç’in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar’ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite’nin sağından ağlarla buluştu.

60. dakikada gelişen Siltaş Yapı Pendikspor atağında Erdem’in uzaklardan şutu az farkla dışarı gitti.

69. dakikada Halil Akbunar’ın pasında ceza alanında topla buluşan Erencan Yardımcı’nın şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

73. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Van de Streek’in Erdem Özgenç’e faul yaptığına karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu oyuncuyu VAR odasının uyarısı üzerine yaptığı inceleme sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Maç Sonucu:

Bitexen Antalyaspor 1-2 Siltaş Yapı Pendikspor

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 82 Mert Yılmaz), Ufuk Akyol (Dk. 46 Milosevic), Kaluzinski, Emre Uzun (Dk. 46 Assombalonga), Van de Streek, Larsson, Buksa

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby (Dk. 60 Midtsjö), Halil Akbunar (Dk. 81 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Eze), Erencan Yardımcı (çDk. 81 Umut Nayir)

Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa, Dk. 54 Güray Vural, Dk. 67 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 54 Diaby, Dk. 65 Emre Taşdemir (Siltaş Yapı Pendikspor

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ağır yaralı: Konya’da puan farkı 6’ya çıktı…
Fenerbahçe ağır yaralı: Konya’da puan farkı 6’ya çıktı…
Süper Lig'de sonunda bu da oldu: TFF, o takıma haciz yolladı
Süper Lig'de sonunda bu da oldu: TFF, o takıma haciz yolladı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Galatasaray’dan gövde gösterisi: Rakibini adeta gole boğdu…
Galatasaray’dan gövde gösterisi: Rakibini adeta gole boğdu…
Son Haberler
Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne sebep olan, o şoför tutuklandı!
Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne sebep olan, o şoför tutuklandı!
Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!
Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Türkiye’de bir ilk! Eskişehir'de yapay zeka ile diş muayenesine başlandı!
Türkiye’de bir ilk! Eskişehir'de yapay zeka ile diş muayenesine başlandı!
Ali Koç’un açıklamalarına TFF’den yanıt gecikmedi: “Tüm şeffaflıkla çalışmalar sürüyor”
Ali Koç’un açıklamalarına TFF’den yanıt gecikmedi: “Tüm şeffaflıkla çalışmalar sürüyor”
A Milli takımın genç yıldızı Arda Güler’den bir ilk: Madrid, 4 hafta kala şampiyon oldu…
A Milli takımın genç yıldızı Arda Güler’den bir ilk: Madrid, 4 hafta kala şampiyon oldu…
Çok Okunanlar
7 Mayıs 2024 Salı günlük Burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? Aslan, parasal, İkizler sağlık durumuna dikkat!
7 Mayıs 2024 Salı günlük Burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? Aslan, parasal, İkizler sağlık durumuna dikkat!
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Ağız ve diş sağlığı için sakın bunları yapmayın! Dişlerinizi doğru fırçalamanın yöntemi ve teknikleri
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması hakkında açıklama yaptı!
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması hakkında açıklama yaptı!
Ali Koç’tan TFF Başkanı için şok sözler : Telefonunda Bylock çıktı
Ali Koç’tan TFF Başkanı için şok sözler : Telefonunda Bylock çıktı
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Yorumlananlar