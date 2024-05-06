Süper Lig'de sonunda bu da oldu: TFF, o takıma haciz yolladı

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'a bir kötü haberde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Kulüp, TFF tarafından hacze maruz kaldı.

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5 MİLYON LİRALIK KONAKLAMA ÜCRETİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, TFF’nin, Atakaş Hatayspor'a neden haciz yolladığı belli oldu. TFF'nin Riva tesislerinde kalan Atakaş Hatayspor, konaklama ve kamp bedelini ödemedi. Ancak Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz, Riva'ya depremzede misafiri olarak gittiklerini aktardı. İşte başkanın o açıklaması;

“Bizden konaklama için 5 milyon TL'ye yakın bir para istediler. Ardından biz ödeme yapamayınca kulübe haciz gönderdiler. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik.”

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FUTBOLCULAR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Atakaş Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Erce Kardeşler,

“Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?”

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Diğer yandan TFF’nin yaklaşık 5 milyon lira istediği Hatayspor için Kulüpler Birliği harekete geçti. Ödemenin ve icra dosyasının kapatılması için gerekli adımların atılacağı aktarıldı.

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