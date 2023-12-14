İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!

Beylikdüzü E-5 Karayolu dün akşam seyir halindeki aracın alev alması ile dumana büründü. Olay yerine itfaiye gelene kadar görüntüler cep telefonuna kaydedildi.

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İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!

Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz nedeni bilinmeyen yanma oluştu.

İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!

Araçtan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken olay yeri duba ile kapatıldı. Yangında yaralanan olmazken olay sebebiyle trafik akışında yoğunluk oluştu. Araçtan dumanların yükseldiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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