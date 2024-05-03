Siltaş Yapı Pendikpor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonasında Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor

2023-2024 TFF Gelişim Liglerinde mücadele eden Siltaş Yapı Pendikspor U-14 takımı TFF Gelişim Ligleri U-14 Türkiye Şampiyonasında oynadığı ilk maçta Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni yenerek Türkiye Şampiyonasında 16 takım arasına giren Pendikspor U-14 takımı, bugün saat 12.00 de oynadığı Adana Demirspor maçınıda rakibini 4-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı..

5 Mayıs 2024 Pazar günü Rams Başakşehir FK Ümraniye maçının galibi ile U-14 Türkiye Şampiyonası yarı finaline kalmak için mücadele edecek olan