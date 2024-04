Yapay zekada bu da oldu: Amerikalı gazeteler, OpenAI ve Microsoft’a telif yüzünden dava açtı…

Sekiz büyük ABD gazetesi, telif hakkı yasalarını ihlal ettiklerini iddia ederek OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açtı. Dava New York'un Güney Bölgesi'nde açıldı. Şirketlerin ChatGPT ve Microsoft'un Copilot'u gibi yapay zeka (AI) ürünlerini eğitmek için izin almadan bu gazetelerden telif hakkıyla korunan materyal aldığını iddia ediyor.

DAVACILAR BELLİ OLDU

Davadaki davacılar The New York Daily News, The Chicago Tribune, The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel of Florida, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register ve The St. Paul Pioneer Basın oldu.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA KARŞI İDDİALAR

Şikayet, haber yayıncıları arasında, içeriklerinin uygun tazminat veya onay olmadan kullanıldığı ve potansiyel olarak geleneksel haber platformlarını baltaladığına dair artan bir endişenin altını çiziyor.

Davaya göre, AI modelleri yalnızca telif hakkıyla korunan metin kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda bazen yayıncıların güvenilirliğine ve gelir akışlarına zarar verebilecek bilgileri yanlış atfeden veya çarpıtan çıktılar da üretiyor.

OPENAI VE MİCROSOFT'TAN YANIT

Ancak son davaya gelince, OpenAI ve Microsoft henüz yanıt vermedi, ancak New York Times gibi önceki bazı davalarda eylemlerini savundular. Şirketler, internetten türetilen verilerle yapay zeka modellerinin öğretilmesinin yasal olduğunu iddia ediyor ve diğer medya türlerinin adil kullanım hükümlerini kullanarak telif hakkıyla korunan içeriği nasıl kullandığıyla karşılaştırmalar buluyor.

