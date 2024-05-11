Youtube para kazanma yöntemleri! Youtube para kazanma nasıl açılır?

YouTube, günlük olarak milyonlarca insan tarafından oluşturulan içerikten gelir elde etmenin bir yolunu arıyor. Bununla birlikte, YouTube'da para kazanmak artık sadece birkaç tıklama ile gerçekleştirilen basit bir yöntem değil. YouTube, içerik oluşturucularından belirli standartlara uymaları ve sürekli olarak yüksek kaliteli içerik üretmeleri bekleniyor.

Youtube Para Kazanmak İçin Ne Gerekir?

Öncelikle YouTube'un Ortaklık Programına kayıt olmalısınız. Bu program, içerik oluşturucuların reklamlardan para kazanmasına izin verir. Bununla birlikte, bu programa katılmak için belirli şartları karşılamanız gerekir.

YouTube, içerik yaratan kişilerin belirli bir abonelik ve izlenme sayısına ulaşmalarını bekler. Kanalınızın en az 1000 aboneye ve son 12 ayda 4000 saat izlenmeye sahip olması gerekir.

YouTube, içerik oluşturucularından platformun kurallarına ve kullanım koşullarına uygun içerik üretmelerini bekler. Platform, şiddet, nefret söylemi ve taciz içeren içeriklere izin vermez.

Kullanılan içeriğin telif haklarına saygı göstermek çok önemlidir. Başka bir içeriğin izinsiz kullanılması veya telif hakkı ihlali, YouTube'da para kazanma olasılığınız üzerinde bir etkisi olabilir.

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YouTube'da reklamlardan para kazanmak için bir Google AdSense hesabına sahip olmalısınız. Bu hesap sayesinde YouTube'dan reklam geliri alabilirsiniz.

Youtube'da Para Kazanmak İçin Ne Kadar İzlenme Gerekiyor?

Son on iki ay boyunca videolarınızın toplam 4.000 saat izlenme süresine ulaşması, YouTube'da para kazanmak için iki temel gerekliliktir.

Bununla birlikte, başka bir koşul da mevcuttur:

Son yirmi gün içinde en az üç adet herkese açık video yüklemeniz ve üç milyon görüntülenme almanız gerekir.

YouTube'da para kazanmak için yalnızca abone olmak yeterli değildir. Kanalınızın para kazanma programına dahil edilmesi için, en az bin aboneye sahip olmanız ve son on iki ay içinde videolarınızın toplam dört bin saat izlenme süresine ulaşması gerekir.

Alternatif olarak, beş yüz aboneye sahip olmanız, son doksan gün içinde en az üç adet herkese açık video yüklemeniz ve kısa videolarınızın toplam üç milyon görüntülenme alması gerekir.

Yeni bir YouTube kanalı oluşturun ve içerik yazmaya başlayın. Kanalınızı belirli bir nişe odaklanarak veya genel bir kitleye hitap ederek tasarlayabilirsiniz.

YouTube'un Ortaklık Programına katılmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir. Son on iki ay boyunca en az bin aboneye ve dört bin saat izlenme süresine sahip olmanız gerekmektedir.

YouTube'un reklam geliri programına kayıt olmanız gerekmektedir. Sonuç olarak, Google AdSense hesabı açarak reklam geliri elde etmeye hazır olmalısınız.

Kanalınızın gereksinimlerini karşıladıktan ve Google AdSense hesabınızı oluşturduktan sonra YouTube'un Ortaklık Programına başvurabilirsiniz. Bunun için YouTube Studio'da Monetizasyon sekmesine gidin ve "Para Kazanma Başvurusu" bölümüne gidin.

YouTube ekibi başvurunuzu inceledikten sonra gereksinimleri karşıladığınızı onayladığında size bir bildirim göndereceklerdir. Başvurunuz onaylandıktan sonra reklam geliri elde etmeye başlayabilir ve kazancınızı artırmak için çeşitli yollar keşfedebilirsiniz.