Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi

Slovakya'da geliştirilen, uçan otomobil sadece 3 dakika içinde uçağa dönüşüyor. AirCar, ticari uçuşlara bir adım daha yaklaşırken Profesör Stefan Klein, AirCar satışı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi

Slovakya'da geliştirilen, sadece 3 dakika içerisinde yol aracından bir anda uçan otomobile dönen AirCar, ticari uçuşlara bir adım daha yaklaştı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan ürünün, önümüzdeki yıl satışa hazır olması bekleniyor.Slovakya'da geliştirilen AirCar, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşüyor. Sadece 3 dakika içerisinde yol aracından bir anda uçan otomobile dönen AirCar, Slovakya merkezli KleinVision tarafından geliştirildi. Firma tarafından geliştirilen 5. uçan araç konsepti olan bu prototip, havada gezme, otonom seyahatler veya taksi hizmetleri için oldukça ilgi çekici durumda.

Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi!

Ürünü geliştiren firmaya göre Slovakya'daki Pestany Havalanı'nda 1500 feet uçuşu ile test edilen AirCar, ticari uçuşlara bir adım daha yaklaştı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan ürün, test çalışmasının bir parçası olarak iki kalkış ve inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.Otomobillerin gövdesi ağırken, uçakların hafif olması göz önünde bulundurularak tasarlanan AirCar söz konusu dengeyi bulmak için tüm ekibi oldukça zorlandı. Şirket test ettiği aracın 2 koltuklu modelinin 1100 kg olduğunu ve ekstra olarak 200 kg taşıyabileceğini açıkladı.

Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi!

AirCar'ın yerden yükselme hızına erişebilmesi için 300 metreye ihtiyacı bulunuyor. Bu mesafe içerisinde 200 km/s hızın üzerine çıkan otomobil ancak aerodinamik detaylarıyla yerden kalkabiliyor. Otomobilin kanatları açılıp kapanabiliyor ve arkada tek ve sabit bir pervanesi mevcut.

Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi!

Kanatlar katlandığı zaman standart bir otomobil kadar yer kaplıyor.Boeing'in eski uzmanlarından Dr. Branko Sarh, "Kanat ve kuyruk açılma ve kapanma mekanizması çok etkileyici, otomobil resmen bir uçağa dönüşüyor" derken proje geliştiricileri AirCar'ı kullanmak için herhangi bir pilot eğitimi uzmanlığı gerekmediğinin altını çiziyor.

Profesör Klein, "Temel uçuş parametreleri, AirCar'ın geliştirilmesinin dayandığı tüm teorik konseptleri ve hesaplamaları doğruladı" diye konuştu. Yasal olarak gerekli tüm uçuş testleri tamamlandığında uçak daha güçlü bir motora sahip olacak. AirCar'ın bu süreçten sonra altı ay içinde satışa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi!

"AİRCAR İLE BİRÇOK YERE GİDEBİLECEKSİNİZ"

Projenin ortaklarından biri olan Anton Zajac, "AirCar ile havaalanına gitmek ve ticari güvenlikten geçmek zorunda kalmadan varış noktasına gidebileceksiniz. Bu araç ile golf sahasına, ofise, alışveriş merkezine veya bir otele gidebileceksiniz" dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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