Reisi'nin öldüğü kazada helikopter neden düştü, kaza nasıl oldu? İranlı yetkili kaza anını an be an anlattı! İşte kaza anının tüm ayrıntıları İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin ile beraber 9 kişinin öldüğü helikopter kazası neden oldu, helikopter neden düştü tartışmaları sürerken, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, kaza anının an be an anlatı! İşte kaza anının tüm ayrıntıları