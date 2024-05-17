Google yapay zeka araçlarıyla meydan okuyor: Apple’dan henüz ses çıkmadı

Google I/O 2024'ün açılış konuşması, neredeyse tamamen Gemini sohbet robotunu anlattı. Şirketin ürün paketinin çoğunda nerede ve nasıl kullanılacağını detaylandıran AI duyurularıyla doluydu.

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Google yapay zeka araçlarıyla meydan okuyor: Apple’dan henüz ses çıkmadı

Yıl ortası gösterisi geleneksel olarak birçok yazılım güncellemesi ve ürün tanıtımı görüldüğü yerdir. Ancak yapay zekanın Gmail, Arama ve tüketicilerin günlük olarak kullandığı diğer ürünleri nasıl geliştireceğine yoğun odaklanma, rakipler için bir uyarı getirdi.

Diğer yandan Apple, 10 Haziran'da kendi yazılım odaklı WWDC açılış konuşmasını düzenlemeye hazırlanıyor.

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APPLE, YAPAY ZEKADA KARŞILIK VERMEK İSTİYOR

iPhone’un arkasındaki şirket, AI planlarını yakın tuttu. CEO Tim Cook, kazanç çağrıları sırasında yıl boyunca sakladıklarına dair belirsiz referanslar paylaştı. Geçen ay OpenELM büyük dil modelinin sürpriz bir şekilde piyasaya sürülmesinin yanı sıra, WWDC 2024'te neler olacağı hakkında çok az sır verdi.

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GOOGLE’DAN RAKİBİNE GÖZDAĞI

Buna karşın Google'ın yapay zeka vitrini, Apple'a rekabet edebilecek çok şey veriyor. Teknoloji devi, Gemini sohbet robotunun, Gmail ve fotoğraflar aracılığıyla ayrıştırmak için AI kullanmak da dahil olmak üzere, yazılım güçlü yönlerini ele alacak şekilde mevcut hizmetlerle nasıl entegre olacağına ve geliştireceğine çok yöne eğildi.

Google I/O, geçişlerden yenisine imza attı Google, görünüşe göre Google Assistant'ı Gemini ile değiştirdi. Gelecekte, henüz halka açık olmayan Project Astra ile, telefon kameranızın ne gördüğünü tarayabilen ve ipuçları verebilen yeni bir yapay zeka girişimini gösterdi. Kamera ile beraber yapay zekaya her şeyi sorabilecek hale getirdi.

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