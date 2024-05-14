Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?

Google Gemini ile beraber yapay zeka yarışına hızlı bir şekilde giriş yaptı. Yapay zeka robotu olarak da bilinen Google Gemini, kendini geliştirerek önemli bir konuma geliyor. Peki Google Gemini nedir? Neler bilinmesi gerekir?

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GOOGLE GEMİNİ NEDİR?

Gemini, Google'ın sadece metni değil, aynı zamanda görüntüleri, videoları ve sesi de anlayabilen yeni ve güçlü bir yapay zeka modelidir. Çok modlu bir model olarak Gemini, matematik, fizik ve diğer alanlarda karmaşık görevleri tamamlamanın yanı sıra çeşitli programlama dillerinde yüksek kaliteli kodu anlayabilir ve üretebilir.

Google Gemini, eskiden Bard olarak adlandırılıyordu. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi kullanarak insan konuşmalarını simüle etmek için Google tarafından tasarlanmış bir yapay zeka (AI) sohbet robotu aracıdır.

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Google Arama'yı desteklemenin yanı sıra, Gemini, kullanıcı sorularına gerçekçi, doğal dil yanıtları sağlamak için web sitelerine, mesajlaşma platformlarına veya uygulamalara entegre edilebilir.

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GEMİNİ’Yİ KİM ÇIKARDI?

Gemini, Google ve Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından oluşturuldu. Şirketin bugüne kadarki en gelişmiş AI modeli olarak piyasaya sürüldü. Google DeepMind, İkizler'in gelişimine de önemli katkılarda bulundu.

GOOGLE YENİ VERİSYONLARI VAR MI?

Gemini, Google'ın veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar her şeyde çalışabilen esnek bir model olarak tanımlıyor. Bu ölçeklenebilirliği elde etmek için Gemini üç boyutta piyasaya sürülüyor: Gemini Nano, Gemini Pro ve Gemini Ultra. Diğer yandan bugün Google bir etkinlikte Gemini 1.5’i duyurdu.

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