Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?

Spor kamuoyuna Adanaspor'u satın alan iş adamı olarak gündem olan Ergin Göleli'yi spor severler merak ederek Adanaspor'u satın alan Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor'u neden alıyor? Ergin Göleli'nin biyografisi.

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Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurmasından sonra, spor severler merak ederek Adanaspor'u satın alan Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor'u neden alıyor? Ergin Göleli'nin biyografisi.

ERGİN GÖLELİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Erzurum Horosanlı olan Ergin Göleli, İstanbulda yaşıyor. Amberçay Eymesil Kulübünün başkanlığını da yaptı. Burada başarılar elde eden Ergin Göleli futbol dünyası için olumlu bir izlenim bıraktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?

ADANASPOR SATILDI! İŞTE YENİ BAŞKANI VE HOCASI

TFF 1. Lig takımı Adanaspor'da 18 yıllık Bayram Akgül dönemi sona erdi. Turuncu-Beyazlılar'da yeni başkan ve yeni teknik direktör belli oldu.

ADANASPORUN YENİ SAHİBİ ERGİN GÖLELİ OLDU

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül görevini bıraktı. Ergin Göleli takımı devraldı.
Tuncay Şanlı ile prensipte anlaşıldı

Ergin Göleli'nin kulübü devralmasının ardından teknik direktör değişikliği de gündeme geldi. Göleli yönetimi, teknik direktörlük görevi için ise Tuncay Şanlı ile prensiple anlaştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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