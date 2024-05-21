Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!

Ünlü doktor hastasına yaptığı operasyonu sosyal medyadan paylaştı. Boynundaki şişliğin içinden çıkan, görenleri hayrete düşürdü. İşte o görüntüler...

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Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!

Ünlü doktor hastasına yaptığı operasyonu sosyal medyadan paylaştı. Boynundaki şişliğin içinden çıkan, görenleri hayrete düşürdü. İşte o görüntüler...

Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!

Son yıllarda siyah nokta çıkarma videolarıyla şöhrete kavuşan ve pek çok kişi tarafından Dr. Pimple Popper ile tanınan Dr. Sandra Lee kendisine gelen birbirinden ilginç hastaları sosyal medya hesabından yayınlayarak ilgi çekmeye devam ediyor.

Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!

YouTube'da 4,8 milyon, Instagram'da ise 3 milyon abonesi olan dermatoloji uzmanı son olarak yine ilginç operasyona imza attı. Hastanın boynundaki devasa şişlikten çıkan kitle görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!

Pimple'ın yaptığı bu operasyondan çıkan kareler görenleri adeta hayrete düşürdü. Görenler bakışlarını başka yere çeviremiyor.Çıkan kitlenin ise iyi huylu bir tümor olduğu ortaya çıktı.İşte kare kare o operasyon ve sonrasındaki görüntüler böyle çekildi...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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