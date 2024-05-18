Sony, şirketleri yapay zeka ve içerikler konusunda uyardı

Sony, OpenAI ve Microsoft gibi AI geliştiricilerini, ticari AI sistemlerini eğitmek veya geliştirmek için içeriğini kullanmalarını yasaklayan bir mektupla uyardı. Telif ile ilgili bir mesaj paylaşıldı.

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Sony, şirketleri yapay zeka ve içerikler konusunda uyardı

Song Music, telif hakkıyla korunan materyalinin neredeyse her türlü yapay zeka ile ilgili amaç için kötüye kullanılmasına karşı şirketleri uyarmak için harekete geçti.

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Sony, 700'den fazla şirkete uyarı mektubu gönderdi. Herhangi bir AI sisteminin eğitimi, geliştirilmesi veya ticarileştirilmesi için müziğini kullanmalarını yasakladığı konusunda uyardığı bir mektup ortaya çıktı. Sony ayrıca içeriğinin herhangi bir metin ve veri madenciliğini devre dışı bıraktı.

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SONY’DEN YAPAY ZEKA UYARISI

Mektupta, Sony ve temsil ettiği sanatçıların “yapay zekanın önemli potansiyelini ve ilerlemesini tanıdığını" belirtiyor. Bununla birlikte, "AI sistemlerinin eğitiminde, geliştirilmesinde veya ticarileştirilmesinde yetkisiz kullanım... [Sony] üzerindeki kontrolden ve uygun tazminattan mahrum bırakır” açıklaması yer alıyor.

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Sony, diğerleri arasında Beyoncé, Adele ve Harry Styles da dahil olmak üzere günümüzün en büyük müzik sanatçılarından bazılarını temsil ediyor.

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HİZMET ŞARTLARINDA GÜNCELLEME

Mektup, OpenAI, Microsoft ve Google gibi en önde gelen geliştiricilerden bazıları ve Spotify ve Apple Music gibi müzik akışı hizmeti sağlayıcıları da dahil olmak üzere AI teknolojisinin geliştiricilerine gönderildi.

Sony, şirketlerden sanatçıları ve söz yazarlarını korumak için "en iyi uygulamaları" benimsemelerini istedi. Verilerini rızası olmadan hurdaya çıkarmaya ve madencilik yapmaya karşı uyardı. Akış hizmetlerinden, veri madenciliği ve içeriği üzerinde eğitim yasağını vurgulamak için hizmet şartlarını güncellemelerini istedi.

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