Dolandırıcılar bundan sonra yandı! Android cihazlar hepsini tespit edecek

Android kullanıcıların telefon dolandırıcılığı ile karşılaşmasını önlemek için Google yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor. Bu özellik, bir telefon görüşmesi sırasında dolandırılmaya çalışılması durumunda kişileri uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek.

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Google, Gemini'nin küçültülmüş versiyonu olan Gemini Nano'nun yerel olarak cihaz üzerinde çalışabileceğini açıkladı. Kullanıcılar, dolandırıcılıkla ilgili dil kalıplarını algılayan yapay zeka tarafından gerçek zamanlı olarak uyarılacak.

Yapay zeka, telefon görüşmesi sırasında bir kişiden kişisel bilgilerinizi veya kart şifrenizi talep etmesi durumunda size uyaracaktır. Tamamen cihaz üzerinde gerçekleştiği için, Gemini Nano tarafından izlenen görüşmeler gizli kalacak.