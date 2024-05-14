Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?

Monitörüm 2024 yılında kaç hz çalışacak diye merak ediyorsanız, bu haberimizde monitörün yenileme hızını nasıl öğreneceğinize dair güzel bir yazı hazırladık.

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Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?

E-spor oyunlarında rekabetçi bir deneyim için monitörün hızlı yenilenmesi çok önemlidir. Daha yüksek Hz değeri, özellikle CS:GO ve Rainbow Six Siege gibi hızlı tempolu oyunlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

Monitörlerin Hz değeri, ekranın saniyede kaç kez değiştirildiğini gösterir. 144 Hz'lik bir monitör, saniyede 144 kez yenilenir. Daha hızlı hareket eden nesneler bu nedenle daha net ve akıcı görünür.

Monitör Hızı veya Yenileme Hızı Nasıl Belirlenir?

Kullanıcılar, monitörlerin çeşitli özelliklere sahip olabileceği düşünüldüğünde, ekranlarının Hz'sinin ne olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Bu bilgiyi öğrenmek için basit şeyler yapabilirsiniz.

Adım 1: Windows ana ekranında sağ tıklayarak "Görüntü Ayarları" seçeneğine gidin.

Adım 2: Soldaki menüden "Ekran" seçeneğini seçin.

Adım 3: "Gelişmiş Görüntü Ayarları" seçeneğine gidin.

Adım 4: Ekranınızın Hz değerini "Yenileme Hızı" başlığı altında görebilirsiniz.

Yenileme Hızını Ayarlama: Eğer ekranınız farklı Hz değerlerini desteklerse, tercihinize göre bu değeri değiştirebilirsiniz. Performansınızı, özellikle oyun oynarken daha yüksek bir Hz'ye ayarlamak artırabilir.

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