Ücretli öğretmenlerin görevi ne zaman bitecek? Yaz tatilinde görev var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları, sözleşmeli veya kadrolu öğretmenlerle öğretmen ihtiyacını karşılamaktadır. Bununla birlikte, bazı durumlarda öğretmenler bu ihtiyacı karşılayamaz ve kadrolar sözleşmelidir.

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İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından görevlendirilen ve ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler, öğretmen ihtiyacını karşılar.

Sözü edilen öğretmenlerimiz, bir ay içinde derse girdikleri her saat için ücret alırlar. 2023-2024 akademik yılının 14 Haziran'da sona ermesi durumunda bu öğretmenlerimiz son derse 14 Haziran'da gireceklerdir. Yaz tatili boyunca söz konusu öğretmenlerimize herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.