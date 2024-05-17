İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'nin çağrısı ve sonrasında PKK'nın sokak eylemleriyle çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan 6-8 Ekim olayları davası kararlarına 'siyasi' diyerek 'hiç kimsenin vicdanı rahat edemez.' ifadelerini kullandı.6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı.Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada diğer sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasına devam ediliyor.

DEM PARTİ: KARARI TANIMIYORUZ, YOK HÜKMÜNDEDİR

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Kobani Davasında çıkan kararların ardından açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları karara, “Faşizmin aldığı kararı tanımıyoruz, yok hükmündedir” şeklinde tepki gösterdi.

"SİYASİ DARBE, VİCDANİ DEĞİL"

Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu an yargının almış olduğu bu karar, Askeri Cumhuriyeti'nin mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Şu an bir hukuki darbe, bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir. Yargılanan arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz yere cezaya çarptırılan arkadaşlarımız bütün dünyanın vicdanında bütün dünya kamuoyunun vicdanında berat etmiştir. Bu kararları alanlar tıpkı denizlerin kalemini kıranlar gibi nasıl lanetlendiyse burada bu kalemi arkadaşlarımız için kıranlar aynı şekilde lanetlenecek ve tarihin çöp sepetinde hatırlanmamak üzere gömülecektir.

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İMAMOĞLU DA AYNI DİLİ KULLANDI: SİYASİ DAVA, VİCDANLAR RAHATSIZ

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kobani Davasına ne diyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki, birçok siyasi dava var. Ve siyasi davalar üzerinden kin, öfke ve neye dayalı belli değil ama çoğu zaman insanlar boşu boşuna yıllardır hapiste yatabiliyor.

“KİMSENİN VİCDANI RAHAT EDEMEZ”

Bu ülkede hepimiz teröre de, terör örgütlerine de karşıyız ama bugün verilen kararlar siyasi temele oturduğu sürece hiç kimsenin vicdanı rahat edemez.

Bizim ilerlememiz gerekirken geri gitmiş durumdayız. Bunun adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun. Bu insanları mahkum etmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz, kazandırmayacak da.''

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