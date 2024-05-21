Anadolu Otoyolu'nda korku dolu dakikalar! Dorsesi açılan kamyon havada asılı kaldı!

Düzce- Ankara yolunda dorsesi açık kalan kamyonun kaza yapması sonucu ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.

HAVADA DAKİKALARCA ASILI KALDI

Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.

Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

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