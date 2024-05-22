Kurban bayramına sayılı günler kala kurban kesecekler hayvan pazarlarından kurbanlıkları alma telaşesine düşerken kurban alanlar ise kasapların kurbanlıkları kaça kestiğini merak ederek, Kasaplar büyükbaş küçük baş hayvanı kaça kesiyor? Kurbanı detaylı parçalama kaç TL diye araştırmaya başladı. İşte! Kasaplar büyükbaş küçük baş hayvanı kaça kesim fiyatları

KASAPLARIN 2023 YILI KURBAN KESİM ÜCRETİ

Kasaplar geçtiğimiz 2023 yılı Kurban Bayramında büyükbaş hayvanda sadece kesip, derisini yüzüp, dörde bölmek için bin 500 lira ile 3 bin lira arası, detaylı parçalamak için ise 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arası, küçükbaşta ise 300 lira ile 600 lira arası ücret talep etmektedirler.

KASAPLARIN 2024 YILI KURBAN KESİM ÜCRETİ

Edinilen bilgilere göre 2024 yılı Kurban Bayramında Kasaplar büyükbaş hayvanda sadece kesip, derisini yüzüp, dörde bölmek için bin 2.bin lira ile 5 bin lira arası, detaylı parçalamak için ise 5 bin lira ile 10 bin lira arası, küçükbaşta ise 500 lira ile 2 bin lira arası ücret talep etmektedirler.