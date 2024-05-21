Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü

Seyahate çıkmak, taşınmak, beyaz eşya satın almak ya da sadece kredi kartınızın borcunu ödemek için acil nakit para ihtiyacınız olabilir. Acil olarak nakit paraya gereksinim duyduğunuzda tercih edebileceğiniz yollardan biri de kredi kartı oluyor. Kullandığınız kredi kartından nakit avans çekebilir ve bu sayede acil nakit para ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

Elbette hangi bankanın kredi kartını kullandığınıza bağlı olarak taksitli nakit avans koşulları değişebilir. Pek çok kredi kartı kullanıcısının tercihi Enpara.com oluyor. Neden Enpara.com kredi kartının sıklıkla tercih edildiğini açıklayacağız. Ancak öncesinde kredi kartından nakit avans kullanma olanağından söz edelim.

Enpara.com kredi kartı kullanıcıları acil nakit ihtiyaçları olduğunda kredi kartlarından nakit avans çekebiliyor. Elbette nakit avans çekimi belirli limitler dahilinde mümkün olabiliyor. Bu nakit avansın taksitler halinde ödenmesi mümkündür. Hatta taksit seçeneklerinin 12 aya kadar uzayabildiğini de eklemek gerekir. Dolayısıyla acil nakit ihtiyacı olduğunda ve kredi kartından nakit avans çekildiğinde geri ödemenin bütçeyi zorlamadan, taksitler halinde yapılması da mümkün olabiliyor.

Bazı Harcamalar Faizsiz Taksitlendirilebilir!

Enpara.com kredi kartı kullanmanın sağladığı tek avantaj, nakit avans kullanımının taksitle ödenmesi değil. Aynı zamanda bazı harcamaların da herhangi bir faiz uygulanmadan sonradan taksitlendirilmesi mümkün oluyor. Bu imkândan faydalanmak için QNB Finansbank ile anlaşmalı olan üye işyerlerinden alışveriş yapılması gerekiyor. Bu işyerlerinden yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının sonradan taksitlendirilmesi, kredi kartı kullanıcıları için gayet önemli bir avantajdır. Çünkü bu sayede yapılan harcamalar nedeniyle bütçenin sarsılmasının önüne geçiliyor. Eğitim ve sağlık harcamalarının yanı sıra vergi ve sigorta ödemeleri için de bu durumun geçerli olduğunu eklemek gerekir.

Faizsiz olarak yapılan bu harcamaların 15.000 TL’ye kadar olan kısmının taksitlendirilebildiğini ve her ay toplamda 3 adet çekim için sonradan taksitlendirme imkânının olduğunu da eklemek gerekir. Bu avantajlı imkâna dair detayları öğrenmek için Enpara.com internet sitesine tıklayabilirsiniz.

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Online Alışverişlerde Kullanın!

Enpara.com kredi kartını internet üzerinden yapacağınız online alışverişlerde güvenle kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Güvenlik noktasında her türlü tedbirin alınmış olması sayesinde online alışverişlerde gönül rahatlığı ile kullanılabilen bir kredi kartıdır. Aynı zamanda istendiğinde internet alışverişlerine kapatılması ve istendiğinde yeniden online alışverişlere açılması da mümkün oluyor. Bununla birlikte dilediğiniz zaman internet alışverişleri için bir limit belirleyebilirsiniz. Aylık sabit bir limit belirlemeniz durumunda limiti aşmanız önlenir. Bu sayede harcamalarınızı kontrol altında tutmanız da gayet kolay olur.

Ömür Boyu Aidat Alınmıyor!

Daha önce de söz ettiğimiz gibi Enpara.com kredi kartı kullanıcılarından ömür boyunca aidat alınmıyor. Yapılan sözleşmede de bu durum açıkça belirtiliyor. Dolayısıyla kredi kartı kullanmanın aidatını ödemek istemeyenler direkt olarak Enparaç.com adresine tıklıyor ve kredi kartı başvurusunu gerçekleştiriyor. Aidatsız kredi kartı kullanma imkânı sunan Enpara.com üzerinden hızlı ve basit bir şekilde kredi kartı başvurusu yapılabilir.

Bunun için öncelikte siteye tıklayın ve ardından önce “Kartlar” bölümüne ve sonrasında “Kredi Kartı” bölümüne tıklayın. Açılan sayfada “Hemen Başvur” yazısını göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda sizden bazı bilgileri ilgili alanlara yazmanız istenecek. Bu alanları eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurmaya dikkat edin. “Başvur” yazan kısma tıkladığınızda başvurunuz bankaya iletilmiş olacak.

Enpara.com kredi kartı başvurusu yapmak ve kredi kartının sağladığı avantajlardan faydalanmaya başlamak işte bu kadar kolay!

Bu arada Enpara.com kredi kartı gibi ihtiyaç kredisinin de pek çok avantaj sunduğunu eklemek isteriz. Bu avantajlar arasında en önemli olanı ihtiyaç kredisi kullanıcılarından dosya masrafı alınmıyor olmasıdır. Aynı zamanda 36 aya varan vade seçenekleri eşliğinde 350.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Oldukça makul faiz oranları sunuluyor ve bu sayede bütçe dostu bir geri ödeme tablosu eşliğinde ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün hale geliyor.

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