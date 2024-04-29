Apple, iPhone özellikleri için OpenAI ortaklığını öne çıkarıyor

Apple, firmanın iPhone için üretken AI teknolojisini kullanmak için OpenAI ile yapılan tartışmaları yeniden ateşledi. Raporlara göre, Apple ve OpenAI, bu yıl iPhone'da tanıtılacak. Belirli yeni özelliklere güç sağlamak için girişimin üretken AI teknolojisinden aşırı yararlanarak müzakerelere devam etti.

Uçan Otomobil Gerçek Oldu! Yol aracından bir anda uçan otomobile dönüştü, İlk turunu gökyüzünde gerçekleştirdi

Hareket, Apple'ın yapay zeka gelirini elde etmeye ve yapay zeka alanını geliştirmeye daha fazla odaklanmaya çalıştığında geldi.

APPLE'IN İOS 18'İ OPENAI'NİN TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLACAK

Konuya aşina olan kişilerden alıntı yapan habere göre, işletmeler olası bir anlaşmanın parametrelerini ve OpenAI teknolojilerinin Apple'ın yaklaşan iPhone işletim sistemi iOS 18'e nasıl dahil edileceğini tartışmaya başladı.

Whatsapp kullananlar dikkat! Yeni özellik çok hoşunuza gidecek

Bundan önce Apple, ek iPhone işlevleri için Google'ın Gemini sohbet robotunu lisanslamak için görüşmelerde bulunuyordu. Apple henüz hangi ortaklarla çalışacağına karar vermedi; tamamen farklı bir tedarikçiyle gitmeye veya hem OpenAI hem de Alphabet Inc.'in Google'ı ile bir anlaşmaya varmaya karar verebilir.

Haberin Devamı

APPLE YAPAY ZEKA GELİRİNE ODAKLANACAK

Elektrikli araç işinden ayrılma kararıyla Apple, muhtemelen dikkatini ileriye dönük yapay zeka ürünlerine kaydıracak. Karar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka hizmetlerinden cimri bir şekilde kar etme girişimlerine yanıt olarak verildi. Google, AI destekli Gemini for Workspace'in güncellenmiş bir sürümünü zaten açıkladı.

Küçük ellerden, büyük projeler! Öğrenciler 8 şiddetindeki depreme dayanıklı proje üretti!