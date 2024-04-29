Whatsapp kullananlar dikkat! Yeni özellik çok hoşunuza gidecek

WhatsApp kullanıcıları için şaşırtıcı bir yenilik! Sosyal medya platformlarında giderek daha popüler hale gelen özellikler artık WhatsApp'a geliyor. WhatsApp, Instagram Hikayeler'de mevcut olan ve kullanıcıların durum güncellemelerine emojilerle tepki vermesini sağlayan bir özellik içeriyor.

Donanımhaber, WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemesiyle birlikte kullanıcıların durum güncellemelerine hızlı bir şekilde tepki verme yeteneğine sahip olacağını belirtti. Kullanıcılar, durum güncellemelerini beğenerek veya farklı duygularını emojilerle ifade ederek bu yeni özellik sayesinde interaktif bir iletişim kurabilirler.

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WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin amacı, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırmak ve daha eğlenceli bir şekilde konuşmak. Böylece kullanıcılar arasındaki etkileşim daha organik bir şekilde gerçekleşecek, durum güncellemelerine verilen tepkiler genellikle konuşma içinde görünecek.

WhatsApp kullanıcılarının heyecanla beklediği bu yeni özellik, uygulamayı daha kullanışlı ve eğlenceli hale getirecek.