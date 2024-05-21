Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu

Denizbank, çeşitli kadrolara çok sayıda personel alımı yapacak. Hangi pozisyona kaç kişi alınacak? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Başvuru kriterleri nelerdir?

Denizbank Personel Alımı

Denizbank, çok sayıda kadro için çok sayıda iş fırsatı sunar. Denizbank tarafından işe alınacak kişilerin listesi aşağıdaki gibidir.

• Otc—Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı (Denizli)

• Kurumsal Portföy Asistanı

• Ağrı'da Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi (Kbi)

• Deniz Leasing'in Bütçe ve Finansal Raporlama Yetkilisi

• Şube İşletmeleri Yöneticisi (Erzurum)

• DenizLeasing Filo Bilgi Sistemi Uzmanı

Başvuru koşulları

Denizbank personel alımı için başvuran adaylar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

• Bir ülkenin vatandaşı olmak

• Bankacılık sektöründe kariyer yapmak için çaba göstermek

• En az orta dereceye sahip olmak

• Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme yeteneği

• İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak

• Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek

• İkna edici olmak

• Microsoft Office programlarını anlamak

• Erkek adaylar için en az iki yıllık askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak

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• Çalışma koşullarına uyum sağlamak

• Başvuru yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu yaşamamak

Başvuru nasıl yapılır?

Denizbank'a iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=16410&hc=T" adresinden online olarak başvurularını tamamlayabilirler.