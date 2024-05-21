Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu

Denizbank personel alacak mı? Başvuru kriterleri nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Hangi şehirler ve pozisyonlar için işçi alınacak? Denizbank'ın personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

YAYINLAMA
Google News
Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu

Denizbank, çeşitli kadrolara çok sayıda personel alımı yapacak. Hangi pozisyona kaç kişi alınacak? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Başvuru kriterleri nelerdir?

Denizbank Personel Alımı

Denizbank, çok sayıda kadro için çok sayıda iş fırsatı sunar. Denizbank tarafından işe alınacak kişilerin listesi aşağıdaki gibidir.

• Otc—Organize Piyasalar Yatırım Danışmanı (Denizli)

• Kurumsal Portföy Asistanı

• Ağrı'da Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi (Kbi)

• Deniz Leasing'in Bütçe ve Finansal Raporlama Yetkilisi

• Şube İşletmeleri Yöneticisi (Erzurum)

• DenizLeasing Filo Bilgi Sistemi Uzmanı

Başvuru koşulları

Denizbank personel alımı için başvuran adaylar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

• Bir ülkenin vatandaşı olmak

• Bankacılık sektöründe kariyer yapmak için çaba göstermek

• En az orta dereceye sahip olmak

• Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme yeteneği

• İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak

• Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek

• İkna edici olmak

Microsoft Office programlarını anlamak

• Erkek adaylar için en az iki yıllık askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak

• Çalışma koşullarına uyum sağlamak

• Başvuru yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu yaşamamak

Başvuru nasıl yapılır?

Denizbank'a iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=16410&hc=T" adresinden online olarak başvurularını tamamlayabilirler.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu
İran'da 3 günlük yas başladı! Hayatını kaybeden devlet adamları için cenaze töreni yapılıyor
İran'da 3 günlük yas başladı! Hayatını kaybeden devlet adamları için cenaze töreni yapılıyor
Sıcak Gelişme: Türkiye’de 1 günlük milli yas ilan edilecek…
Sıcak Gelişme: Türkiye’de 1 günlük milli yas ilan edilecek…
Son Haberler
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu
Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu
Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu dakikalar! Dorsesi açılan kamyon havada asılı kaldı!
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu dakikalar! Dorsesi açılan kamyon havada asılı kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kobani davasıyla ilgili yorumu geldi: “Yüreklere su serpildi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kobani davasıyla ilgili yorumu geldi: “Yüreklere su serpildi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuştu
Çok Okunanlar
Akıncı'dan büyük başarı! Bugün gazete manşetleri ne? Hangi gazete nasıl başlık attı? 21 Mayıs 2024 Salı gazete manşetleri
Akıncı'dan büyük başarı! Bugün gazete manşetleri ne? Hangi gazete nasıl başlık attı? 21 Mayıs 2024 Salı gazete manşetleri
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Günlük burç yorumları! 21 Mayıs Salı günlük burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları! 21 Mayıs Salı günlük burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Tüm burç yorumları
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 22 ayar gram, çeyrek altın ne kadar? 21 Mayıs 2024 Salı güncel altın fiyatları
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 22 ayar gram, çeyrek altın ne kadar? 21 Mayıs 2024 Salı güncel altın fiyatları
Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ından önemli açıklama: 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı
Yorumlananlar
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!