Vücut yağı nasıl azaltılır? İşte dikkat çeken bazı yöntemler…

Vücut yağı söz konusu olduğunda sindirilecek çok fazla şey vardır. Sonuç olarak, kilo vermek ve/veya vücut yağ yüzdelerini azaltmak isteyen bireyler için hangi stratejilerin en etkili olduğunu ayırt etmek zor olabilir.

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Vücut yağı nasıl azaltılır? İşte dikkat çeken bazı yöntemler…

Aaştırmalar ideal bir vücut yağ yüzdesine başarılı bir şekilde ulaşmanın kişiden kişiye değiştiğini gösteriyor. bu nedenle bir vücut için işe yarayan şey bir sonraki için işe yaramayabilir.

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VÜCUT YAĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İnsan vücudunun düzgün çalışması için sağlıklı miktarda vücut yağı gereklidir. Çok fazla vücut yağı taşımak, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, osteoartrit ve kanser riskinin artmasıyla bağlantılı olsa da, çok az vücut yağına sahip olmak da aynı kadar tehlikeli olabilir.

ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN SAĞLIKLI VÜCUT YAĞ YÜZDESİ

Erkekler için genel vücut yağ kılavuzları, %2 ile %5 vücut yağının gerekli olduğunu, %2 ile %24 vücut yağının sağlıklı kabul edildiğini ve %25'ten fazla vücut yağının obez olarak sınıflandırıldığını belirtir. Kadınlar için %10 ila %13 vücut yağı esastır.

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%10 ila %31 vücut yağı sağlıklı kabul edilir ve %32'den fazlası vücut yağı obez olarak sınıflandırılır. Başka bir deyişle, bir bireyin cinsiyetine ve vücut tipine dayalı olarak oldukça çeşitli kabul edilebilirlik vardır.

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YAĞ AZALTMANIN YÖNTEMLERİ

  • Johns Hopkins araştırmacıları, düşük karbonhidratlı bir diyetle kilo vermenin kalp üzerindeki etkilerini altı ay boyunca düşük yağlı bir diyetle karşılaştırdı. Her biri aynı miktarda kalori içeriyor - düşük karbonhidratlı bir diyette olanlar, düşük yağlı bir diyettekilerden ortalama 10 kilo daha fazla kaybettiler
  • Fiziksel aktivite karın yağlarının yakılmasına yardımcı olur. Aerobik egzersize orta derecede kuvvet antrenmanı eklemek, hem dinlenirken hem de egzersiz sırasında tüm gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza neden olan yağsız kas kütlesi oluşturmaya yardımcı olur.

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  • Paketlenmiş ürünlerdeki ve atıştırmalık yiyeceklerdeki malzemeler genellikle trans yağlar, ilave şeker ve ilave tuz veya sodyum üzerinde ağırdır.
  • Gazlı içecekler, alkol ve diğer yüksek tatlandırılmış sıvılar bir kişinin günlük kalori alımının %30'unu oluşturabilir ve genellikle yağlı karaciğer hastalığına yol açar.
  • Kaliteli proteinler açısından yüksek diyetler, doygunluğu (tokluk hissi) teşvik ederek, vücut yağını kaybederken kas kütlesini korumanıza yardımcı olur.

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