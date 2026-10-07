Otoplastide Yeni Bir Dönem: Kepçe Kulak Cerrahisinde 'Çapa Tekniği' ile Kalıcı Çözüm

Klasik yöntemlerde karşılaşılan "kulağın eski haline dönmesi (nüks)" riski, kıkırdağın kemik zarına kilitlendiği yeni nesil yöntemlerle tarihe karışıyor.

Toplumda yaygın olarak görülen kepçe kulak deformitesi, güncel cerrahi tekniklerle yönetilebilmektedir. Klasik yöntemlerde karşılaşılan kıkırdağın eski haline dönme (nüks) riski, kıkırdağın kemik zarına sabitlendiği modifiye yöntemlerle en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Kepçe kulak (otoplasti) deformitesi, kulak kepçesinin kafa tası ile yaptığı açının normalden geniş olması veya kıvrımların anatomik olarak yeterince gelişmemesi durumudur. Tıbbi olarak duyma fonksiyonuna bir etkisi olmasa da, bireylerin psikososyal durumunu etkileyebilen bir anatomi varyasyonudur. Özellikle okul çağındaki çocuklarda akran iletişimini etkileyebilen bu durum; yetişkinlik döneminde de sosyal izolasyon veya saçları sürekli açık bırakma gereksinimi gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Günümüzde estetik ve plastik cerrahi alanındaki gelişmeler, otoplasti ameliyatlarının daha yönetilebilir sonuçlarla planlanmasına olanak tanımaktadır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Mezdeği, cerrahi planlama aşamasında hastaların en çok araştırdığı konulardan birinin "ameliyat sonrası kulağın eski haline dönme (nüks) ihtimali" olduğunu belirtmektedir.

Klasik Yöntemler ve Kıkırdak Hafızası

Geçmişten günümüze uygulanan bazı standart kepçe kulak ameliyatlarında, kulak kıkırdağı yumuşak dokulara veya cilde asılarak geriye yatırılmaktadır. Ancak insan kıkırdağı, "kıkırdak hafızası" adı verilen yapısal bir esneklik direncine sahiptir. Sadece yumuşak dokuya veya cilde asılan kıkırdak, zamanla cerrahi ipleri esnetebilmekte ve eski anatomik formuna dönme eğilimi gösterebilmektedir. Tıp literatüründe "nüks" olarak adlandırılan bu durum, ilerleyen süreçlerde revizyon ameliyatlarına zemin hazırlayabilmektedir.

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Kıkırdak Sabitlemede 'Çapa Tekniği' Yaklaşımı

Nüks ihtimalini düşürmek amacıyla tıp pratiğinde farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri olan ve klinik pratiğinde Dr. Ali Mezdeği tarafından da sıklıkla uygulanan "Çapa Tekniği"nde, farklı bir sabitleme yaklaşımı izlenir.

Bu yaklaşımda, kulağı geride tutması planlanan iç dikişler, esnemeye müsait olan cilt dokusuna değil; baş bölgesinin dirençli bağ dokularından biri olan mastoid fasyaya (kemik zarına) atılır. Kıkırdak dokusu, medikal ipler yardımıyla doğrudan kemik zarına sabitlenir. Bu sayede kıkırdağın gerilim yükünü cilt yerine daha sert bir zemin olan kemik zarı üstlenir. Amaç, kıkırdak hafızasına karşı oluşan direncin kemik zarı tarafından karşılanması ve uzun vadede dikiş gevşemesi veya nüks riskinin minimize edilmesidir.

Operasyon Süreci ve Anestezi Tercihleri

Otoplasti operasyonlarında hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak genel veya lokal anestezi tercih edilebilmektedir. 10 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) kullanımı kliniklerde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Bu sayede genel anestezinin getirebileceği sistemik komplikasyon risklerinden kaçınılması hedeflenir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Mezdeği, operasyon sırasındaki cerrahi kesilerin kulağın arka kısmında, kafa tası ile birleştiği doğal kıvrımda (retroauriküler sulkus) planlandığını ifade etmektedir. Bu anatomik yaklaşım sayesinde, post-operatif (ameliyat sonrası) dönemde oluşacak yara izinin, dışarıdan bakıldığında doğal deri katlantıları arasında kalması ve belirginliğinin azalması amaçlanır.

Psikososyal Etkiler ve İyileşme Süreci

Kepçe kulak ameliyatı, fiziksel bir anatomi düzeltmesi olmasının yanı sıra bireyin psikososyal durumunu da yakından ilgilendirmektedir. Kıkırdak gelişiminin büyük oranda tamamlandığı 6 yaşından itibaren planlanabilen otoplasti; doğru cerrahi planlama, hastanın anatomisine uygun teknik seçimi ve özenli bir post-operatif takip süreci ile hastaların yaşam kalitesine katkı sunmayı amaçlayan tıbbi bir prosedürdür.

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