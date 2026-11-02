Emir Sarıgül'ün Özgür Özel hakkındaki iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!

Kara para soruşturmasında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, Yeni Parti Genel Merkezi tefrişatı için 250 bin doların Özgür Özel'in aracına bırakıldığı yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında soruşturma başlattı; dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yayılan "kara para" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğlu Emir Sarıgül'ün cezaevinden verdiği ek ifadeler siyaset gündemine bomba gibi düştü. Emir Sarıgül'ün beyanlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

SARIGÜL, SAVCILIĞA EK İFADE SUNDU

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılanan Emir Sarıgül, savcılığa sunduğu ek ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

EMİR SARIGÜL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti'ye verilen paralara dair bildiklerini aktarmak istediğini belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Yeni Parti'nin Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara’da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum, bunu babamdan duydum."

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DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Her iki ismin de aktif milletvekili olması nedeniyle sürecin idari ve hukuki adımları şekillenmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yeni Parti Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyayı milletvekili soruşturmalarından sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise yapacağı incelemelerin ardından hem Özgür Özel hem de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlayacağı fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yayılan "kara para" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğlu Emir Sarıgül'ün cezaevinden verdiği ek ifadeler siyaset gündemine bomba gibi düştü. Emir Sarıgül'ün beyanlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

SARIGÜL, SAVCILIĞA EK İFADE SUNDU

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılanan Emir Sarıgül, savcılığa sunduğu ek ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

EMİR SARIGÜL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti'ye verilen paralara dair bildiklerini aktarmak istediğini belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Yeni Parti'nin Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara’da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum, bunu babamdan duydum."

DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Her iki ismin de aktif milletvekili olması nedeniyle sürecin idari ve hukuki adımları şekillenmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yeni Parti Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyayı milletvekili soruşturmalarından sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise yapacağı incelemelerin ardından hem Özgür Özel hem de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlayacağı fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.

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