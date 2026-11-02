  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!

Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!

Son dakika haberi... Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.

Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Yayınlanma:

Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!

Son dakika haberi... Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.

4 kişi hakkında tutuklama kararı!

Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.

Sarıgüller soruşturmasında hareketli dakikalar!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Emir Sarıgül'ün Özgür Özel hakkındaki iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!
Emir Sarıgül'ün Özgür Özel hakkındaki iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!
IMEI kayıt ücretlerine 2027'de dev zam: İşte o rakamlar...
IMEI kayıt ücretlerine 2027'de dev zam: İşte o rakamlar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 ilçeyi ile çevirecek proje için ilk adım!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 ilçeyi ile çevirecek proje için ilk adım!
Fon soruşturmasında önemli gelişme: 37 kişi daha parasını iade etti! İşe toplanan miktar...
Fon soruşturmasında önemli gelişme: 37 kişi daha parasını iade etti! İşe toplanan miktar...
Bakan Gürlek'ten son dakika: Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekeye dev operasyon!
Bakan Gürlek'ten son dakika: Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekeye dev operasyon!
2027'de vergi, harç ve cezalara dev zam var! İşte yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara dev zam var! İşte yeni rakamlar
Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!
Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!