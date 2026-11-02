Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Son dakika haberi... Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.
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Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Son dakika haberi... Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.
4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Sarıgüller kara para aklama soruşturması kapsamında 4 kişi için tutuklama 6 kişi için adli kontrol talep edildi.
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