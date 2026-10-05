Kalp Sağlığında Risk Faktörleri ve Beslenmenin Önemi Ele Alındı

3 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz seminerde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Açık ve Diyetisyen Gizem Yücel’in katılımıyla kalp ve damar sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Seminerde; kalp ve damar hastalıkları, risk faktörleri, kalp krizinin belirtileri, acil durumda yapılması gerekenler ve kalp sağlığında beslenmenin önemi ele alındı.

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en önemli sağlık sorunları arasında yer almayı sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde en önde gelen ölüm nedeni. 2022 yılında yaklaşık 19,8 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti ve bu ölümler tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık yüzde 32’sini oluşturdu.

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİR SAĞLIKLI YAŞA

Seminerde, kalp-damar hastalıklarında erken farkındalığın ve risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekildi. Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, kolesterol, fazla kilo, fiziksel hareketsizlik ve tütün kullanımı gibi faktörlerin kalp-damar sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilirken, yaşam tarzı değişikliklerinin hastalıkların önlenmesindeki rolü üzerinde duruldu.

KALP DOSTU ALIŞKANLIKLAR

Beslenme ise seminerin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Güncel bilimsel veriler, sağlıklı beslenme düzeninin kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Amerikan Kalp Derneği’nin 2026 yılında güncellediği beslenme önerilerinde; sebze ve meyvelerin, tam tahılların, sağlıklı protein kaynaklarının ve doymamış yağların tercih edilmesi; ilave şeker, fazla tuz, doymuş yağ ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılması öneriliyor.

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Kalp sağlığının korunmasında yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, hastalığı önlemeye yönelik yaşam alışkanlıklarının erken dönemde benimsenmesinin önemine dikkat çekilen seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.