Pendik Bölge Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Kapsamlı Hizmet

Özel Pendik Bölge Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında sunduğu kapsamlı hizmetlerle dikkat çekiyor.

Hastanede; inme tedavisi, yatılı fizik tedavi uygulamaları, robotik rehabilitasyon ve hidroterapi hizmetleri modern teknoloji altyapısı ile gerçekleştiriliyor.

Uzman hekimler ve deneyimli fizyoterapistlerden oluşan ekip tarafından yürütülen tedavi süreçlerinde, hastalara kişiye özel programlar hazırlanıyor. Özellikle inme sonrası rehabilitasyon sürecinde kullanılan robotik sistemler sayesinde hastaların hareket kabiliyetinin yeniden kazanılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Yatılı fizik tedavi hizmeti kapsamında ise hastalar, konforlu odalarda multidisipliner bir yaklaşımla takip ediliyor. Hidroterapi uygulamaları da kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve nörolojik rehabilitasyonda destekleyici yöntem olarak uygulanıyor.

Uluslararası kalite standartlarını belgeleyen JCI sertifikasına sahip olan Özel Pendik Bölge Hastanesi, ileri teknoloji ve hasta odaklı yaklaşımıyla bölgedeki önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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