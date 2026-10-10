Okul kantinlerine yeni uygulama! Bakanlık açıkladı: Beslenme Skoru geliyor, işte önemli detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, okul gıdaları için yeni bir düzenleme yayımladı. Artık ürünlerde okul gıdası logosunun yanı sıra renk ve harflerden oluşan Beslenme Skoru yer alacak. Sağlıksız ürünlerin satışı kesin olarak yasaklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeyi yayımladı. 2020/23 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikler, 2026/27 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte okul gıdası logosunun yanında Beslenme Skoru uygulaması da mevzuata eklendi. Gıdaların beslenme profillerinin etiketler üzerinden tüketicilere sunulmasını sağlayacak sistemde, renkler ve harfler kullanılacak.

Yeni düzenlemede Beslenme Skoru, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarı ile üretim süreçleri dikkate alınarak hesaplanan bir değerlendirme sistemi olarak tanımlandı.

"A, B VEYA C BESLENME SKORU"

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek yöntem ve kriterlere göre hesaplanacak Beslenme Skoru, gıdanın beslenme profilini renkler ve harfler aracılığıyla tüketiciye sunacak.

Tebliğde yapılan değişiklikle, gıdaların etiketlerinde temel görüş alanında A, B veya C Beslenme Skoru bulunmasına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

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Okul gıdası logosu veya belirlenen kriterlere uygun Beslenme Skoru uygulaması kapsamında, ürünlerin uygunluğu Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek.

Onay verilecek okul gıdalarına ve Beslenme Skoru sistemine ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen kriterler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına resmî yazıyla iletilecek ve her iki bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

"SATIŞA VEYA TÜKETİME SUNULAMAYACAK"

Yeni düzenlemede okul gıdası onayı iptal edilen ürünlere ilişkin hükümler de yer aldı.

Buna göre, okul gıdası onayı iptal edilen ürünler ile Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmayan gıdalar, A, B veya C Beslenme Skoruna sahip olsalar dahi okullarda satışa veya tüketime sunulamayacak.

Yasak kapsamındaki işletmeler arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda faaliyet gösteren kantinler, kafeteryalar, yemekhaneler, büfeler ve çay ocakları bulunuyor.

Tebliğde, okul gıdası onay süreçlerine ilişkin yeni hükümler de getirildi. Düzenlemeye göre, ilgili maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm ithal ürünler için uygulanmayacak.

"13 EYLÜL 2027 TARİHİ ESAS ALINDI"

Ayrıca onaylı bir okul gıdasının üretimine, ithalatına veya piyasaya arzına son verilmesi durumunda ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.

İşletme kayıt numarası aynı kalsa bile onay sahibi gıda işletmesinin devredilmesi veya kapatılması halinde de ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.

Düzenlemeyle Tebliğ'in 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca bazı ürünlerin etiketlenmesi ve okul gıdası logosuna ilişkin hükümler, belirlenen Beslenme Skoru kriterlerine uygunluk şartını da kapsayacak şekilde değiştirildi.

Geçici maddede yapılan değişiklikle, daha önce belirtilen tarih ve hükümler yeniden düzenlendi. Yeni metinde, 5'inci maddenin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümlerin uygulanması için 13 Eylül 2027 tarihi esas alındı.

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2026/27), yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından müştereken yürütülecek.

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