Diş hastalığı çekenler buraya! Zayıf diş eti sağlığının 8 belirtisi…

Diş eti sağlığı oldukça önemlidir. Diş eti sağlığının önemi ve genel refah üzerindeki etkisi hakkında farkındalık oluşturmaya uzmanlar devam ediyor. Diş eti sağlığını etkileyen 8 belirtinin detayları…

YAYINLAMA
Google News
Diş hastalığı çekenler buraya! Zayıf diş eti sağlığının 8 belirtisi…

Diş eti, merkezi odak noktası, bireyler arasında ağız hijyenleri konusunda farkındalık yaratmak ve bunu korumak için bilinçli seçimler yapmalarında onlara rehberlik etmektir. Diş eti sağlığının kötü olduğunu gösterebilecek bir işaret listesi alternatif olabilir.

100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz

DİŞ ETİ SAĞLIĞININ 8 BELİRTİSİ

  • Kanayan diş etleri

Özellikle fırçalama veya diş ipi kullanma sırasında kolayca kanayan diş etleri önemli. Nazik fırçalama ve diş ipi tekniklerini uygulayın. Kapsamlı bir temizlik ve değerlendirme için diş hekiminizi ziyaret edin.

  • Şişmiş veya iltihaplı diş etleri

Kırmızı, şişmiş veya iltihaplı görünen diş etleri; Günde iki kez fırçalayarak ve düzenli olarak diş ipi kullanarak iyi ağız hijyeni sağlayın. Enflamasyonu azaltmak için ılık tuzlu suyla durulayın. Profesyonel temizlik ve tedavi için diş hekiminize görünün.

shutterstock-56198956-jpg.webp

  • Geri çekilen diş etleri

Diş etleri, diş yüzeyinin daha fazlasını açığa çıkarır. Uygun fırçalama ve diş ipi tekniklerini uygulayın. Daha fazla tahrişi önlemek için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın.

Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsinizKilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz

  • Kalıcı kötü nefes

Ağız hijyeni çabalarına rağmen devam eden kronik ağız kokusu. Dili fırçalamak ve gargara kullanmak da dahil olmak üzere ağız hijyeni alışkanlıklarını geliştirin. Sulu kalın ve ağız kokusuna katkıda bulunan yiyeceklerden kaçının.

  • Hassas veya ağrılı diş etleri

Özellikle sıcak veya soğuk maddeler yerken veya içerken dokunmaya duyarlı veya ağrılı olan diş etleri içindir. Sert veya aşındırıcı ağız bakım ürünlerinden kaçının. Nedenini ve uygun tedaviyi belirlemek için profesyonel diş tavsiyesi alın.

evdp-blog-posts-dental-habits-07-16-17.jpg

  • Gevşek dişler

Gevşek dişlere baskı yapmaktan kaçının ve sert yiyecekleri çiğnemekten kaçının. Diş hekiminiz, dişleri stabilize etmek ve altta yatan diş eti hastalığını ele almak için splint veya periodontal tedavi gibi tedaviler önerebilir.

40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin

  • Dişler arasındaki irin

Dişler ve diş etleri arasında irin veya akıntı varlığı. Enfeksiyonu ele almak için acil diş bakımı isteyin. Diş hekiminiz bakteri birikimini gidermek ve diş eti sağlığını iyileştirmek için antibiyotik reçete edebilir ve derin temizlik prosedürleri uygulayabilir.

  • Görünür tartar birikimi

Diş eti çizgisi boyunca veya dişler arasında sarı veya kahverengimsi birikintiler. Tartar birikimini gidermek için profesyonel bir diş temizliği planlayın. Tekrarını önlemek için düzenli fırçalama ve diş ipi kullanma uygulayın. Tartar-control diş macunu kullanmayı düşünün.

Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz
100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz
Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz
Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz
40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin
40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin
Vücutta ödemi anında bitiriyor! Evdeki o malzemeyi kullanın yeter
Vücutta ödemi anında bitiriyor! Evdeki o malzemeyi kullanın yeter
Son Haberler
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Yemeğe tuz atanlar bunu bilmelisiniz! Binlerce kişinin verileri incelendi
Yemeğe tuz atanlar bunu bilmelisiniz! Binlerce kişinin verileri incelendi
Her gün 1 tane yiyin! Cevizin faydaları saymakla bitmiyor
Her gün 1 tane yiyin! Cevizin faydaları saymakla bitmiyor
Çok Okunanlar
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı! KAAN kaçıncı sırada?
CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı! KAAN kaçıncı sırada?
Her sabah aç karnına yiyin değişimi görün! 5 tane kuru üzüm hastalıkları bitiriyor
Her sabah aç karnına yiyin değişimi görün! 5 tane kuru üzüm hastalıkları bitiriyor
Yaz aylarında astım hastalarının dikkat etmesi gereken 7 önemli ipucu
Yaz aylarında astım hastalarının dikkat etmesi gereken 7 önemli ipucu
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!