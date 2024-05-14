Diş hastalığı çekenler buraya! Zayıf diş eti sağlığının 8 belirtisi…

Diş eti, merkezi odak noktası, bireyler arasında ağız hijyenleri konusunda farkındalık yaratmak ve bunu korumak için bilinçli seçimler yapmalarında onlara rehberlik etmektir. Diş eti sağlığının kötü olduğunu gösterebilecek bir işaret listesi alternatif olabilir.

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DİŞ ETİ SAĞLIĞININ 8 BELİRTİSİ

Kanayan diş etleri

Özellikle fırçalama veya diş ipi kullanma sırasında kolayca kanayan diş etleri önemli. Nazik fırçalama ve diş ipi tekniklerini uygulayın. Kapsamlı bir temizlik ve değerlendirme için diş hekiminizi ziyaret edin.

Şişmiş veya iltihaplı diş etleri

Kırmızı, şişmiş veya iltihaplı görünen diş etleri; Günde iki kez fırçalayarak ve düzenli olarak diş ipi kullanarak iyi ağız hijyeni sağlayın. Enflamasyonu azaltmak için ılık tuzlu suyla durulayın. Profesyonel temizlik ve tedavi için diş hekiminize görünün.

Geri çekilen diş etleri

Diş etleri, diş yüzeyinin daha fazlasını açığa çıkarır. Uygun fırçalama ve diş ipi tekniklerini uygulayın. Daha fazla tahrişi önlemek için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın.

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Kalıcı kötü nefes

Ağız hijyeni çabalarına rağmen devam eden kronik ağız kokusu. Dili fırçalamak ve gargara kullanmak da dahil olmak üzere ağız hijyeni alışkanlıklarını geliştirin. Sulu kalın ve ağız kokusuna katkıda bulunan yiyeceklerden kaçının.

Hassas veya ağrılı diş etleri

Özellikle sıcak veya soğuk maddeler yerken veya içerken dokunmaya duyarlı veya ağrılı olan diş etleri içindir. Sert veya aşındırıcı ağız bakım ürünlerinden kaçının. Nedenini ve uygun tedaviyi belirlemek için profesyonel diş tavsiyesi alın.

Gevşek dişler

Gevşek dişlere baskı yapmaktan kaçının ve sert yiyecekleri çiğnemekten kaçının. Diş hekiminiz, dişleri stabilize etmek ve altta yatan diş eti hastalığını ele almak için splint veya periodontal tedavi gibi tedaviler önerebilir.

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Dişler arasındaki irin

Dişler ve diş etleri arasında irin veya akıntı varlığı. Enfeksiyonu ele almak için acil diş bakımı isteyin. Diş hekiminiz bakteri birikimini gidermek ve diş eti sağlığını iyileştirmek için antibiyotik reçete edebilir ve derin temizlik prosedürleri uygulayabilir.

Görünür tartar birikimi

Diş eti çizgisi boyunca veya dişler arasında sarı veya kahverengimsi birikintiler. Tartar birikimini gidermek için profesyonel bir diş temizliği planlayın. Tekrarını önlemek için düzenli fırçalama ve diş ipi kullanma uygulayın. Tartar-control diş macunu kullanmayı düşünün.

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