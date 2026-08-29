Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Girişimsel Radyoloji nedir? Avantajları nelerdir?

Girişimsel radyoloji ünitesi, görüntüleme kılavuzluğunda iğne deliği boyutunda girişlerle yapılan tanı ve tedavi işlemlerinin uygulandığı, cerrahiye minimal alternatifler sunan bir merkezdir. Multidisipliner konseylerle çalışan ekibimiz; ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) rehberliğinde damar içi ve dokuya yönelik işlemleri çoğu zaman lokal anestezi veya sedasyon altında, günübirlik planlar. Hastanın tanıdan tedaviye tüm süreci tek çatı altında, hızlı randevu ve kişiselleştirilmiş protokollerle yönetilir.

Avantajları

– Ameliyatsız veya minimal invaziv girişimler sayesinde daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme

– Çoğu işlemde aynı gün taburculuk ve kısa iş/günlük yaşam kaybı

– Görüntüleme eşliğinde hedefe yönelik, çevre dokuyu koruyan tedavi

– Genel anestezi ve büyük cerrahi kesilere daha az ihtiyaç

– Dikiş/iz minimal; kozmetik açıdan avantajlı sonuçlar

– Gerektiğinde tekrarlanabilir ve diğer tedavilerle (ilaç, cerrahi, radyoterapi) kombine edilebilir

– Kişiye özel planlama ve standartlaştırılmış güvenlik protokolleri

– Düşük komplikasyon oranı; riskler işlem öncesi ayrıntılı olarak değerlendirilir.

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Bölge Hastanesi’nde hasta güvenliği, hız ve konfor önceliklidir; multidisipliner ekibimiz acil ve planlı işlemleri 7/24 koordinasyonla yürütür.

Girişimsel Radyolojinin Alanları



BİYOPSİ

-Tiroid Biyopsisi

-Meme Biyopsisi

-Akciğer Biyopsisi

-Karaciğer Biyopsisi

-Böbrek Biyopsisi

-Pankreas Biyopsisi

-Prostat Füzyon Biyopsisi

AMELİYATSIZ VARİS TEDAVİSİ

Varislerin Termal (Radyofrekans, Lazer) Ablasyon ile Tedavisi

Köpük Tedavisi

Kılcal Varis Tedavisi (Mikroskleroterapi)

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİ

VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

Diagnostik Anjiyografi

Atardamar Darlık ve Tıkanıklık Tedavisi

– Bacak atardamar darlık ve tıkanıklık tedavisi

– Diyabetik Ayak Tedavisi

Toplardamar Tedavileri

– Diyaliz Hastalarında Fistül Tedavisi

– Derin Ven Trombozu – Toplardamar Tıkanıklığı Tedavisi

– Varis Tedavisi

Anevrizma ve Vasküler Malformasyon Tedavileri

Embolizasyon Tedavileri (Damar Tıkama Tedavisi)

– Miyom

– Adeomyozis Embolizasyonu

– Prostat Embolizasyonu

– Varikosel Embolizasyonu

– Genital Varis Embolizasyonu

– Hemanjiom ve Diğer Damar Malformasyon Embolizasyonları

DRENAJ TEDAVİLERİ VE ABLASYON İŞLEMLERİ

Kist, Koleksiyon Drenajları

– Plevral Effüzyon ve Asit Drenajı

– Böbrek Kist Drenajlar

– Apse Drenajları

Safra Yolları Tıkanıklıkları

– Safra Yolları Tıkanıklığı Drenajı – Perkütan Transhepatik Kolanjiografi

– Bilier Drenaj

– İnternal Bilier Drenaj

– Safra Yollarına Stent Yerleştirilmesi – Bilier Stent

İdrar Yolları Tıkanıklıkları

– Perkütan Nefrostomi

– Double J Kateter ya da Üreteral Stent Yerleştirme

Kanser Dışı Ablasyon Teknikleri

– Tiroid Ablasyonu

– Meme Fibroadenom Ablasyonu

– İyi Huylu Kemik Tümörleri Ablasyonu

– Yumuşak Doku Tümörleri

ONKOLOJİ – KANSER İŞLEMLERİ

1.Tanısal İşlemler – Biyopsi

– İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi;

– Kalın İğne Biyopsisi

– Vakum Biyopsi

– Perkütan Punch Biyopsi

Port Yerleştirilmesi

Kanserde Ablasyon Tedavileri

– Radyofrekans ablasyon

– Mikrodalga ablasyon

– Kriyoablasyon

– Karaciğer Tümörlerinde Ablasyon Primer ya da Metastatik Karaciğer Tümörlerin Ablasyonu

– Akciğer Tümör Ablasyonu

– Renal Tümör Ablasyonu

– Kemik Tümörleri Ablasyonu, Osteoid Osteoma Ablasyonu

Transarteryel Kemoembolizasyon (TAKE)