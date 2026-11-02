IMEI kayıt ücretlerine 2027'de dev zam: İşte o rakamlar...

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde, yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücretinin 2027 yılında 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya çıkması öngörülüyor.

Ülkemizde teknolojik aletler yüksek vergiler ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle fiyatlar, her geçen gün artmaya devam ediyor.

Vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar. Bunlardan biri de cep telefonları.

2027 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI BELLİ OLACAK

2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalama değişimine göre belirlenen oran, Kasım ayı içerisinde düzenlenecek bir tebliğ ile resmen ilan edilecek.

Bu gelişmenin ardından vergi, harç ve cezalardaki artışlar ayrı tebliğlerle duyurulacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Yapılan hesaplamalara göre, TÜİK’in Ekim ayı Yİ-ÜFE aylık değişimini yüzde 2 olarak açıklaması durumunda, yeniden değerlemeye esas olan 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşecek.

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Yeniden değerleme oranıyla birlikte yurt dışından getirilecek olan telefonların pasaporta işlenme ücreti de değişiyor.

Yeni orana göre IMEI kaydı yaptırmak isteyenler, 2027 yılında 54 bin 258 lira yerine 69 bin 391 lira ödeyebilir.

SON YILLARDA GELEN ZAMLAR

2021 yılı - 2 bin 6 TL

2022 yılı - 2 bin 732 TL

2023 (Ocak) - 2 bin 732 TL

2023 (Temmuz) - 6 bin 91 TL

2024 yılı - 31 bin 692 TL

2025 yılı - 45 bin 614 TL

2026 yılı - 54 bin 258 TL

CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİ SINIRLARI

Yasal düzenlemeler kapsamında Cumhurbaşkanı'nın vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ise bu yetki artırmada yüzde 50, indirmede yüzde 80 olarak uygulanıyor.

Ancak kanun gereği ilan edilen yeniden değerleme oranlarında cezalara yönelik herhangi bir indirim yetkisi kullanılamıyor ve cezalar belirlenen oran üzerinden aynen yansıtılıyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2027 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak yer alırken; 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı bazı kalemlerde yüzde 18,95 olarak yansıtılmış, vergi cezalarında ise oran aynen korunmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın yetkisini indirim yönünde kullanmaması halinde 2027 yılı harç ve cezaları, yüzde 27,89 oranında zamlanacak.

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