Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz

İsveç'te 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırma, aşırı kilonun kanser vakalarının yüzde kırkını oluşturduğunu buldu.

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Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz

Hindustan Times, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden araştırmacılar, yaklaşık 40 yıl boyunca 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

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Bilim insanları, obezite riskinin arttığını gösteren yeni bir araştırmada, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının arttığını keşfetti. Araştırmacılar, aşırı kilonun kanser vakalarının yüzde kırkının nedeni olduğunu keşfetti.

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