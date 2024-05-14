Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz

Hindustan Times, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden araştırmacılar, yaklaşık 40 yıl boyunca 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.
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Bilim insanları, obezite riskinin arttığını gösteren yeni bir araştırmada, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının arttığını keşfetti. Araştırmacılar, aşırı kilonun kanser vakalarının yüzde kırkının nedeni olduğunu keşfetti.