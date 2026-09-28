Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Özel Pendik Bölge Hastanesi, toplumda kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Kalp Sağlığı Semineri” düzenliyor...

3 Ekim 2026 Cumartesi günü, 12.00–13.00 saatleri arasında hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilecek seminerde, kalp ve damar sağlığı ile beslenme arasındaki ilişki ele alınacak.

Seminerde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Açık ve Diyetisyen Gizem Yücel konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılara kalp sağlığının korunması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve kalp-damar hastalıklarından korunmaya yönelik bilgiler aktarılacak.

40 yaş üstüne özel sertifika

Etkinlik kapsamında 40 yaş üstü katılımcılara, ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri özel bir sertifika verilecek.

Seminere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Etkinlik için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 444 1 455 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekiyor.

Etkinlik Bilgileri

3 Ekim 2026 Cumartesi, saat: 12.00–13.00

Özel Pendik Bölge Hastanesi – Konferans Salonu

Dr. Serhat Açık – Kardiyoloji Uzmanı

Gizem Yücel – Diyetisyen

Rezervasyon: 444 1 455

