  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Özel Pendik Bölge Hastanesi, toplumda kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Kalp Sağlığı Semineri” düzenliyor.3 Ekim 2026 Cumartesi günü, 12.00–13.00 saatleri arasında hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilecek seminerde, kalp ve damar sağlığı ile beslenme arasındaki ilişki ele alınacak.

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer
Yayınlanma:

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Özel Pendik Bölge Hastanesi, toplumda kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Kalp Sağlığı Semineri” düzenliyor...

3 Ekim 2026 Cumartesi günü, 12.00–13.00 saatleri arasında hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilecek seminerde, kalp ve damar sağlığı ile beslenme arasındaki ilişki ele alınacak.

Seminerde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Açık ve Diyetisyen Gizem Yücel konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılara kalp sağlığının korunması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve kalp-damar hastalıklarından korunmaya yönelik bilgiler aktarılacak.

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

40 yaş üstüne özel sertifika

Etkinlik kapsamında 40 yaş üstü katılımcılara, ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri özel bir sertifika verilecek.

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Seminere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Etkinlik için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 444 1 455 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekiyor.

Özel Pendik Bölge Hastanesi’nde Kalp Sağlığına Dair Önemli Seminer

Etkinlik Bilgileri

3 Ekim 2026 Cumartesi, saat: 12.00–13.00
Özel Pendik Bölge Hastanesi – Konferans Salonu
Dr. Serhat Açık – Kardiyoloji Uzmanı
Gizem Yücel – Diyetisyen
Rezervasyon: 444 1 455

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Sağlık
Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Girişimsel Radyoloji nedir? Avantajları nelerdir?
Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Girişimsel Radyoloji nedir? Avantajları nelerdir?
Sağlıkta yeni uygulama başladı: 81 ilde hizmet tamamen ücretsiz!
Sağlıkta yeni uygulama başladı: 81 ilde hizmet tamamen ücretsiz!
Felç Tedavisinde Yeni Dönem: Robotik destekli rehabilitasyon umut veriyor
Felç Tedavisinde Yeni Dönem: Robotik destekli rehabilitasyon umut veriyor
Yatarak Fizik Tedavi Sadece Egzersiz Değil, Yaşamı Yeniden İnşa Etme Sürecidir
Yatarak Fizik Tedavi Sadece Egzersiz Değil, Yaşamı Yeniden İnşa Etme Sürecidir
Dünya alarmda! Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Dünya alarmda! Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Kapakları 3 kişi kör etti: Ünlü termos markası ürünlerini tek tek toplatıyor!
Kapakları 3 kişi kör etti: Ünlü termos markası ürünlerini tek tek toplatıyor!
Dünyaca ünlü "Haya Balı" Türk patent marka tescil belgesini aldı
Dünyaca ünlü "Haya Balı" Türk patent marka tescil belgesini aldı