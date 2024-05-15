Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı üyesi olan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik'in iddiaları Türkiye gündemine bomba gibi düşmesi üzerine vatandaşlar merak ederek , Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Serdar Sertçelik hakkında bilinmeyenler.

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Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?

Ankara Emniyet müdürlüğünde üç emniyet müdürünün açığa alınması ile Türkiye'nin gündemine oturan ve tartışılmaya başlanan Ayhan Bora Kaplan, olayı ile gündeme gelen Serdar Sertçelik ismi de tartışılmaya ve konuşulmaya başlanarak, vatandaşlar merak ederek , Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Serdar Sertçelik hakkında bilinmeyenler.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı üyesi olan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik'in iddiaları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Sertçelik'in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki önemli isimlere operasyon düzenlendi. Peki Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

SERDAR SERTÇELİK YURT DIŞINA MI KAÇTI?

İş çevresini 200 milyon lira dolandırdıktan sonra sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalanan Serdar Sertçelik'in ise cezaevinden çıkmasının ardından yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.

GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK NASIL KAÇTI?

Süreçle ilgili yanıtları mülkiye başmüfettişlerinin hazırlayacağı rapor ortaya çıkaracak. Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen bazı sorular şöyle:

“Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü? Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı? Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü? Elektronik
kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi? Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi? Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi? Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi? Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurtdışına nasıl kaçtı? Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu? Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

Aslen Ankaralı olan Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan'ın en yakınındaki isimlerden biridir. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanmış ve kendi iddiasına göre zorla itirafçı yapılmıştı. İtirafçı olduktan sonra yurt dışına kaçan Sertçelik, başından geçen süreci anlatması ile ünlü oldu. Suç örgütü ve çete ile bağlantısının olduğu bilinen Sertçelik hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Serdar Sert çelik hakkında bilgilere ulaştığımızda siz değerli okurlarımızla buradan paylaşacağız.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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